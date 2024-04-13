美國會演說 岸田籲美領導 抗中戰略挑戰

日相岸田文雄十一日在美國國會發表演說，提到支持烏克蘭、應對中國大陸等挑戰和美日邦誼。共和黨籍聯邦眾議院外委會主席麥考爾十一日邀我駐美代表俞大㵢到場聆聽岸田演說。

岸田說，中國對日本和國際社會構成空前而且最大的戰略挑戰，值此俄烏戰爭正邁入第三年之際，「今日烏克蘭可能是明日東亞」，不能坐視無端又不公的侵略發生。這些問題在在需美國出面領導，以及日本等理念相近國家加入，以維持嚇阻及和平穩定。

岸田在美國國會兩院聯席會對議員發表演說，距日相上一次獲邀在美國國會演說已是九年前的安倍晉三，也是至今唯二的日相。路透報導稱，唯有美國最親密盟友才有此待遇。

岸田說，現在是全球人類的歷史轉捩點，自由民主、氣候變遷及人工智慧（ＡＩ）發展，均劇烈影響人類生活。他隨即話鋒一轉提到，中國對外作為和軍事行動不只影響日本和平與安全，還有整個國際社會。

岸田還說，「中國帶來的挑戰仍在，我們也要堅守對自由開放、以規範為基礎的國際秩序與和平承諾」。日美緊密的協調需求更甚以往，必須確保日美同盟展現的嚇阻力依然可信又強韌。

岸田強調日本是美國最密切的友邦，而且至今已非單純的雙邊關係，而是進展到多邊，包含南韓、澳洲、印度、菲律賓及七大工業國集團（Ｇ７）甚至東協，日美將與這些志同道合國家合力實現自由開放印太願景。

另外，岸田十二日在接受日本富士新聞網（ＦＮＮ）的時候又提到，「台海穩定很重要」。