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中國外交部發言人毛寧：台灣問題 不容外部干涉

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

針對美日雙邊與美日菲三方高峰會都重申台海和平穩定重要，中國大陸外交系統多個管道表態回應指稱「台灣事務純屬中國內政，不容任何外部干涉」。

中國外交部發言人毛寧十二日說，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國自己的事情，不容他人置喙。

毛寧強調，當前台海和平最大威脅是台獨分裂行徑和外部勢力對其縱容支持。有關國家若真關心台海和平穩定、真在乎國際安全繁榮，就應恪守「一中原則」，並旗幟鮮明反對台獨分裂活動，支持中國國家統一。這才是維護台海和平穩定的正道。

毛寧並批評個別區域外國家煽風點火、挑動對抗，甚至點名美日拉幫結夥搞小圈子，挑動集團對抗。

中國駐美大使館發言人十二日也說，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重要、最敏感問題，敦促美方恪守一中原則和美中三公報規定，慎重妥善處理台灣問題，將美國總統拜登關於美國不支持台獨的承諾落實到行動上。

中國外交部亞洲司司長劉勁松十二日另約見日本駐中使館首席公使橫地晃，就日美及美日菲峰會「涉華消極動向」提出嚴正交涉，表達嚴重關切和強烈不滿。

中國海警十二日還宣布二五○二艦艇編隊當天在釣魚台列嶼領海巡航，強調這是依法開展的維權巡航活動。

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