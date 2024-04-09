葉倫：不接受陸廉價品重創美產業

正在中國大陸訪問的美國財政部長葉倫昨天在北京舉行記者會稱，美國不會接受新產業像十年前美國鋼鐵業遭受重創那樣，被中國補貼的進口產品擊垮。她並重申，不希望看到美國與中國的經濟關係惡化和緊張。

綜合外電消息，在結束與中國官員為期四天的會談後，葉倫在記者會上稱，雙方的交流促進了美國的利益。

葉倫提及中國經濟和產業政策表示，她對中國內需疲軟及在「大規模政府支持」的推動下，對電動車、電池和太陽能產品等行業的過度投資表示擔憂。他們以前見過這樣的故事，十多年前，中國政府的大力支持導致低成本的中國鋼鐵湧入全球市場，嚴重削弱了世界各地和美國的工業。而她已經明確表示，美國總統拜登和她都不會再接受這樣的現實。

葉倫稱，當全球市場充斥著人為製造的廉價中國產品時，美國和其他外國公司的生存能力就會受到質疑；如果中國的消費者支出占ＧＤＰ的比重更大，那麼對供應面投資的需求就會減少，北京的短期解決方案是提振消費需求。

葉倫還談到TikTok，稱對數據有合理的國家安全擔憂，也希望找到解決安全問題的方法。

另據中方發布，葉倫七日晚間與大陸財長藍佛安進行中美財長會，大陸財政部表示，中方明確表達對美方制裁限制中國企業、對陸加徵關稅、對陸投資限制等措施的嚴重關切；中方歡迎美方關於無意尋求對中脫鉤的表態，希望美方採取實際行動，停止制裁限制中企；針對美方提出產能過剩等問題，中方進行了充分回應。雙方並達成有關中美經濟、金融工作組的新共識成果，下一步兩個工作組會議擬於四月中旬在美國華盛頓舉行。

葉倫昨天還與中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝舉行會見。人行稱，潘功勝和葉倫就兩國經濟金融形勢、貨幣政策、金融穩定、可持續金融、國際金融治理等共同關心的經濟金融議題交換意見。