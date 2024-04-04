拜習熱線後 葉倫宣布啟程訪陸

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美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平二日通話。拜習通話後，美國財政部長葉倫宣布三日將動身前往大陸訪問，與中方高層官員舉行對話，期盼讓身為全球兩大經濟體的美中之間未來關係趨於穩定。這是繼二○二三年七月之後，葉倫財長任內第二次訪問大陸。

拜登於美東時間二日上午（北京時間二日晚間）和習近平通話，這是兩人自去年十一月在美國舊金山會議以來首次通話。

白宮發布新聞稿表示，拜登強調維持台海和平穩定的重要性，並關切北京對俄羅斯國防工業的支持，影響歐洲及跨大西洋的安全。

白宮發言人、新頭銜為白宮國家安全溝通顧問的柯比（John Kirby）二日在例行記者會表示，拜習通話時長約一小時四十五分鐘，會談氣氛坦率、具建設性、專業且有效率（businesslike）。

白宮表示，拜登強調維持台海和平穩定，及南海法治和自由航行的重要性；拜登也關切北京對俄羅斯國防工業的支持，並對習近平重申美國支持朝鮮半島無核化的持久承諾。

白宮表示，拜登關切中方不公平的貿易政策與非市場經濟作為，傷害美國勞工與家庭；拜登強調，美國會在不會過分限制貿易與投資的狀態下，持續採取必要手段，防止美國先進的科技被用於破壞美國自身國安。

美國聯邦眾議院推進針對TikTok的法案，以封禁為條件，要求中國大陸母公司字節跳動退出TikTok；柯比表示，會談觸及TikTok，拜登重申對TikTok所有權的關切，拜登清楚告訴習近平，這是美國國家安全的議題。

白宮也預告葉倫和國務卿布林肯將很快訪問中國大陸。而在拜習通話後，葉倫宣布三日將動身前往大陸訪問。

美國財政部說，葉倫四日抵達廣州，五日與主導經濟與金融系統的大陸副總理何立峰舉行雙邊會議，隔天下午轉往北京，七日將與大陸總理李強、財政部長藍佛安，八日將與國務院前副總理劉鶴、中國人民銀行行長潘功勝會談。財政部資深官員說，葉倫此行訪問旨在管理兩國經濟關係。

紐約時報指出，拜登政府內部對大陸擴大太陽能板、鋰電池等綠能科技出口策略感到憂心，認為擴大生產和出口恐衝擊其他國家相關產業。葉倫此行預計將和中方官員「坦誠」對話，也將討論全球經濟、打擊毒品走私以及如何聯合對抗氣候變遷。

維持台海和平 總統府：感謝美堅定立場

【記者周佑政、陳熙文／台北報導】美國總統拜登與中國國家主席習近二日通話，重申對維持台海和平與穩定現狀的高度重視。總統府發言人林聿禪昨天表示，我國欣見並感謝拜登總統重申美國政府的一貫政策，並表達對維持台海和平與穩定的堅定立場。