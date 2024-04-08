南投派車跨縣援助！西寶國小59師生撤離災區 校長感謝許淑華

4月3日地震重創花蓮，交通中斷，位於太魯閣國家公園內的秀林鄉西寶國小師生受困近5日，在南投縣政府消防局派遣特搜隊馳援搜救及公路總局全力搶通下，終得解困撤離，南投縣長許淑華接獲花蓮縣長徐榛蔚請托安排車輛協助後，7日指示派遣3輛中型巴士挺進校區，協助最後59位師生撤離回家。並設宴用熱食表達歡迎及慰問之意，贈送南投燈會紀念金幣給師生作為兒童節禮物，許淑華縣長也現場與徐榛蔚縣長視訊連線報平安。

許淑華縣長表示，日前花蓮縣長徐榛蔚來電表達希望道路搶通後能協助從南投端撤離西寶國小師生，經徐縣長與公路局工務段持續聯繫確定搶通，於7日早上派遣3輛中巴挺進校區接駁撤離師生，並準備在南投市準備大型巴士讓師生換乘，更換司機讓他們循南迴平安返回花蓮。有鑑於此次震災損害，希望中央能重視偏鄉道路，這不僅是偏鄉的需求，也在災害發生時，能提供更多的道路，讓救援搶險及救災資源運補時更加便利，未來縣府也會加強偏鄉建設。

西寶國小校長李志成表示，地震發生後，雖啟用緊急備糧因應，但花蓮災情嚴重，搶通時間耗時多日，所幸社區民眾支援，才能度過這幾天等待撤離。7日師生搭乘南投縣政府派遣3輛中巴撤離校區，感謝許淑華縣長在南投市洪鹿餐廳設宴慰問師生，餐後將繼續行程，從南迴公路「環半島」回花蓮，沿路行經玉里、光復等鄉鎮，讓住在中南區鄉鎮的學生直接下車並請家長接回，其他部分則會通知家長在花蓮縣政府接回孩童。

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