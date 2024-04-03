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花蓮大地震／北市南機場整宅疏散72人 每戶最高10萬救助金

中央社／ 台北3日電
0403花蓮大地震，台北市南機場一期整宅部分於強震後，出現大面積崩裂，市府人員張貼公告提醒居民撤離。聯合報記者曾原信／攝影
0403花蓮大地震，台北市南機場一期整宅部分於強震後，出現大面積崩裂，市府人員張貼公告提醒居民撤離。聯合報記者曾原信／攝影

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花蓮今天發生規模7.2地震，北市南機場整宅多處樓梯斷裂、梁柱爆開，被判定有立即危險，疏散49戶、72人，每戶最高可獲10萬救助金，將先補強鋼筋後加速推動都更。

花蓮上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，全台各地強烈有感，北市中華路二段307巷2號至20號，也就是南機場整宅，多處牆壁裂開、樓梯斷裂、梁柱爆開。台北市長蔣萬安下午至現場了解狀況，晚間至災害應變中心聽取報告。

蔣萬安在南機場視察後接受媒體聯訪表示，中華路二段307巷2號至20號，經三大公會技師判定有立即危險，20處梁柱有安全疑慮，建管處貼紅單先疏散49戶，設籍北市的有72人，區公所現場造冊，觀傳局則在附近旅館盤點出44間雙人大房型安置民眾；這49戶，社會局都會發放每戶最高新台幣10萬元的救助金。

當地里長方荷生表示，建物歷史超過60年，這次地震讓很多梁柱直接爆開，鄰長去勘查房屋破裂狀況時也在樓梯間手臂受傷、縫了6針，南機場整宅都更迫在眉睫，但沒有管理費、停車費等自有財源，都要倚賴政府。

方荷生說，疏散民眾裡有14人是低收入戶、2人是獨居老人，已被中正區社福單位安置，在都更之前樓梯、燈光等方面都還要先縫縫補補。

蔣萬安表示，經費不是問題，未來會先透過H型鋼筋支撐結構，讓住戶可以回家拿東西，並以專案方式加速都更，9日就會開都更說明會。

蔣萬安在應變中心會議後裁示，民政局、觀傳局、區公所要協助住戶及租戶後續安置，都發局也已盤點出可供長期安置的社宅或中繼住宅。

蔣萬安說，各局處要多加注意餘震與天氣變化，加強工地招牌、吊掛物等巡檢；民生、交通、大眾運輸等若短時間無法恢復，要即刻通知民眾並想替代方案；環保局要注意強震後的大量廢棄物與加派清運；各區災變中心要持續彙整災情、與里長保持聯繫，若需要府方協助要即時回報。

0403花蓮大地震 南機場 蔣萬安

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