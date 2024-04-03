花蓮大地震／新北中和倉庫坍塌 結構技師指新北男躲「安全角落」獲救

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮縣今天上午發生強震，造成新北中和區某5樓倉庫坍塌「4樓變2樓」；受困楊姓男子驚險一瞬間，幸運被救出。結構技師分析，男子剛好躲在安全角落，有足夠空間等待救援。

新北市中和區一處廠房倉庫今天上午因地震倒塌，消防救出受困楊姓男子送醫。市府說，後續將由業者呈報計畫，拆除倒塌建物。

新北市府消防局與特搜大隊、搜救犬，支援搶救中和倉庫搜救現場，過程中，仍不時傳出餘震。現場一陣哨子聲響起，外部留守觀察消防員不斷提醒內部搶救中的夥伴，慎防二次災害。

搶救現場，楊男的家人焦急的在外守候，特搜大隊將楊男救出時，男子戴著護目鏡與口罩緩步爬下樓梯，步行而出，現場響起一片掌聲。指揮中心等待的台北慈濟醫護與消防高級救護員，立即評估生命徵象穩定。

消防局副局長陳崇岳接受中央社記者訪問表示，消防隊員先與楊男取得電話聯繫，獲悉他意識清醒。搶救時，還有牆壁與梁柱的距離，特請結構技師到場評估後，給予支撐與破壞建物後救出男子。

楊男送醫前驚魂未定簡短受訪表示，地震來得相當突然，根本來不及多想，立即朝角落避難，很幸運逃過一劫，也感謝外界關心與救援。

新北市結構工程技師公會技師趙守忠在現場分析，災區原來的4樓坍塌後變成2樓，下面遭混凝土塊堆實。相當幸運倉庫傾倒處有梁柱支撐，受困者剛好躲在有生存空間的角落，救援速度也迅速。但建築物老舊超過50年，早期設計的建物箍筋不足、耐震係數差，建議類似建物應全面普檢。

搜救隊員表示，與受困者溝通時，透過影片分析受困大約位置，也獲悉他受困於4樓、5樓壓下的樓地板。隊員徒手搜索找到受困者位置，透過一個拳頭大小空間，傳遞礦泉水並安撫情緒。

中和區長楊薏霖告訴中央社記者，現場原為某塑膠製品廠公司廠房，提供給印刷、五金等12家租戶，會在安全無虞下清空廠房；並由業者提報拆除計畫，申請核定後拆除。工務局、中和區公所將注意拆除過程的公安。

廠區外焦急的員工等候結果，租戶陳先生現場受訪說，雖然發生大量財損，但幸運的是地震發生時，倒塌的是倉庫區，且多數廠房尚未上班，否則，傷亡人數將不堪想像。

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