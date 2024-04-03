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全台搖晃！花蓮7.2大地震 截止晚間7時30分餘震近200起

花蓮大地震／中橫便道21人全脫困 工務段人員徒步天黑前完成搶救

中央社／ 台中3日電
花蓮3日上午發生強震，中橫便道多處落石掉落，阻斷道路，谷關工務段出動機具搶通，呼籲要進入山區的民眾應注意山區路況。（台中市消防局提供）中央社
花蓮3日上午發生強震，中橫便道多處落石掉落，阻斷道路，谷關工務段出動機具搶通，呼籲要進入山區的民眾應注意山區路況。（台中市消防局提供）中央社

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮地震影響，中橫便道多處落石。谷關工務段今天統計有12車、21人受困，因道路坍方嚴重，工務段人員中途棄車改以徒步前進，傍晚前協助所有受困人員脫困，中橫便道今明2天全線封閉。

根據中央氣象署最新資訊，上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強，全台有感。

公路局中區養護工程分局谷關工務段長張裕閔表示，受花蓮地震影響，中橫便道多處落石造成道路坍方，上午往梨山方向有12輛車、共21人受困；截至中午1時30分前已有15人已脫困，有6人受困便道內。

張裕閔指出，因中橫便道發生落石，道路阻斷，出動6台機具，兩端並進搶修；東德基路段21.7公里處先處理崩塌狀況，西邊路段在6.8公里因有較大落石阻斷，加上路基損毀，則借用台電青山隧道繞道前進。

人員前進到16.6公里處，因道路坍方狀況嚴重，工作人員棄車改以徒步方式前進，希望搶在傍晚前，能救出受困18.7公里~19.7公里處的6名民眾，避免民眾受困而須在便道內過夜。

張裕閔表示，下午4時，人員徒步走到18.7公里處，接觸4名受困民眾，發放水、糧給予安撫，下午4時58分，接觸到19.7公里處受困2名民眾，由工作人員陪同下山，預計今天晚上可返回谷關地區。

張裕閔說，中橫便道今、明2天都封閉，因中橫便道內沒有路燈，晚間6時搶救工程收尾，避免夜間作業遇到危險難處理，工務段明天會持續進場搶修，後續視狀況評估是否開放通行。

0403花蓮大地震 中橫 落石

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