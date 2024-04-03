花蓮大地震／北市大型醫院傳災損 三總松山分院等門診全數恢復正常

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮今天上午發生芮氏規模7.2地震，全台各地有感，台北市部分大醫院出現牆面龜裂或磁磚剝落，多數門診未受影響，三總松山分院因斷電停診，目前門診已恢復。

據中央災害應變中心，0403花蓮地震截至下午4時30分全國災損傷亡共9死、821傷、127人受困。花蓮災情最慘重，蘇花公路落石砸中車輛造成傷亡，並有2棟大樓嚴重傾斜。

台北因盆地效應也有4級以上震度，並陸續傳來大小災情，其中台北的大型醫院也在名單之內，做為龍頭醫院的台大醫院表示，醫院西址因為建築物比較老舊，所以有牆面出現龜裂，其他硬體設施沒有受到影響，門診等一切正常。

台北市衛生局資料顯示，三總松山分院因天花板掉落及漏水等情況急診暫停收治傷患，三軍總醫院傍晚告訴中央社記者，內湖總院狀況都還好，松山分院因為地震一度斷電，暫時停診，積極修復後，已於今天下午約2時恢復。

台北長庚表示，醫院建物結構體正常，供水、供電、對外通訊、醫療氣體管路系統、重要醫療儀器及特殊單位運作情形皆正常，院區部分磁磚剝落，已初步排除異常，無安全之虞，現正盡速修復。

台北醫學大學附設醫院地震後隨即展開全院巡檢，院內設施均維持正常運作，並未影響臨床業務。同時，醫院也啟動員工關懷專案，員工家中若因震災受損，可向醫院申請重大災害補助，盼能即時提供協助。

新光醫院副院長洪子仁說，地震後有外牆2塊壁磚掉落、院內局部天花板受損，其他所有院區都沒有特別狀況，工務與維修中心在事發後第一時間全員出動，目前沒有發現重大設備、設施及儀器異常狀況，醫院正常營運。

台北榮民總醫院、台北馬偕醫院都表示，醫院一切平安，建築結構沒有因為大地震受到損害，也未出現停電等狀況，醫院運作完全沒有受到影響，今天門診等一切正常。

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