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花蓮強震天王星大樓受困者是「花蓮女中老師」 屋內救難畫面曝光

0403花蓮大地震／櫥櫃倒塌擋住大門 桃園7歲童受困住家

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
花蓮地區今上午7點58分發生芮氏規模7.2有感地震，桃園市八德區和平路段一處大樓發生櫥櫃倒塌導致大門無法開啟，一名7歲男童受困屋內。八德消防分隊／提供
花蓮地區今上午7點58分發生芮氏規模7.2有感地震，桃園市八德區和平路段一處大樓發生櫥櫃倒塌導致大門無法開啟，一名7歲男童受困屋內。八德消防分隊／提供

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花蓮地區今上午7點58分發生芮氏規模7.2有感地震，桃園市八德區和平路段一處大樓發生櫥櫃倒塌導致大門無法開啟，一名7歲男童受困屋內，消防人員獲報到場，使用破壞器材將門撐開並鑽進屋內推開櫥櫃，順利將男童救出。

八德消防分隊今上午獲報，八德區和平路上午8點14分一處大樓中，民眾家中櫥櫃倒塌導致大門無法開啟，結果家中一名男童受困，消防人員接獲報案緊急出動一車4人前往救援。

八德消防分隊指出，當時消防人員獲報，抵達住家後發現大門內因倒塌的櫥櫃無法開啟，先使用破壞器材將大門撐開後，由一名消防員鑽入門縫進入房內，再將門後倒塌的櫥櫃搬開排除，順利解除狀況，趕緊將男童帶出來，還好男童沒有受傷。

八德消防分隊長鄭仁豪表示，今早全台有感地震且目前仍餘震不斷，造成多處傳來災情，提醒大家遇到地震時切勿搭乘電梯，並謹記地震保命3口訣「趴下、掩護、穩住」，老舊建築物要檢查是否有裂痕影響結構，如有發生災害請立即通報119通知消防人員。

消防人員獲報到場使用破壞器材將大門撐開後，由一名消防員鑽入門縫進入房內，再將門後倒塌的櫥櫃搬開排除。八德消防分隊／提供
消防人員獲報到場使用破壞器材將大門撐開後，由一名消防員鑽入門縫進入房內，再將門後倒塌的櫥櫃搬開排除。八德消防分隊／提供
花蓮地區今上午7點58分發生芮氏規模7.2有感地震，桃園市八德區和平路段一處大樓發生櫥櫃倒塌導致大門無法開啟，一名7歲男童受困屋內。八德消防分隊／提供
花蓮地區今上午7點58分發生芮氏規模7.2有感地震，桃園市八德區和平路段一處大樓發生櫥櫃倒塌導致大門無法開啟，一名7歲男童受困屋內。八德消防分隊／提供
消防人員獲報到場使用破壞器材將大門撐開後，由一名消防員鑽入門縫進入房內，再將門後倒塌的櫥櫃搬開排除，所幸男童沒有大礙。八德消防分隊／提供
消防人員獲報到場使用破壞器材將大門撐開後，由一名消防員鑽入門縫進入房內，再將門後倒塌的櫥櫃搬開排除，所幸男童沒有大礙。八德消防分隊／提供

0403花蓮大地震 花蓮強震 電梯

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