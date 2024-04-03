0403花蓮大地震／新店安泰路8建物地基下陷 住戶衝出屋外：看到房子被抬起
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花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，新北市新店區安泰路某社區8棟建築物地基下陷，邊坡滑落，2輛汽車下沉受困，住戶說看見房子被抬起，路面塌下去。
其中一位住戶接受中央社記者訪問時表示，地震搖晃很厲害，便趕快跑出來，就聽到隔壁有東西龜裂的聲音，並有東西噴出，然後就看到房子往上抬，馬路塌下去的景象，家裡東西也散落一地。
住在對面的吳阿姨告訴中央社記者，社區房子比較老舊，當早上發生地震時，感受到上下搖晃，接著左右搖，「很可怕」。
吳阿姨說，當家人開門往外看時，發現家門前靠近8棟建築物方向的道路緩緩滑落下去，所幸滑落速度慢，住在8棟建築物裡的住戶們才可以跑出來，否則後果不堪設想。
安泰路建物滑落時，有2輛汽車因路面塌陷而下沉，後由拖吊車協助脫困。新北市政府消防局表示，安泰路有8戶共13人全數撤離，11人住旅宿，另2人依親，無人受傷，受損車輛共計10輛汽車與4輛機車。
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