0403花蓮大地震／板橋大遠百消防水管破損 水柱直灌餐廳「形成水幕」
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花蓮地震造成新北市出現災情，各百貨賣場也進行安全檢查，板橋大遠百因消防水管破損，水柱直灌9樓部分美食餐廳，大遠百迅速維修並於下午恢復營業。
花蓮地震造成新北有工廠倒塌及住家地基淘空等災情，根據電子媒體報導，板橋大遠百疑消防水管遭震斷，水柱直沖而下並灌進附近餐廳，形成水幕景觀。
板橋大遠百表示，其他樓層都正常營業，但9樓主題餐廳噴水池附近，因為消防水管被震破，水柱衝破天花板造成附近餐廳進水，但很快就關閉水管維修，各處積水也排乾，下午3時左右就恢復正常營業。
至於其他百貨公司也因地震造成部分商店商品掉落，營業時間有所調整。裕隆城表示，經過各樓層安全檢測後，於下午3時開始營業。
新莊宏匯廣場表示，各樓層正常營業，但美麗新宏匯影城則基於安全考量而暫停營業1天，整體都已完成安全檢查。環球購物中心各分店都正常營業，只有中和分店進行檢測後延後至中午12時才營業。
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