0403花蓮大地震／北市運動中心、藝文場館傳災損

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花蓮強震全台有感，台北市多個運動中心、藝文場館出現磁磚剝落等災損，市政大樓也有部分辦公室天花板掉落，甚至地面出現裂縫。各單位皆表示，已派員搶修。

花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，台北市最大震度5弱，搖晃明顯，許多公務員上班發現，市政大樓辦公室內天花板掉落、牆壁龜裂，9樓與10樓間夾層甚至出現5至10公分寬的裂痕，直呼「超可怕，早上跳過去時還心驚膽戰」、「這棟大樓建議可以重蓋了」。

台北市體育局巡檢各場館後透過新聞稿表示，目前未傳出人員傷亡，但中山、士林、內湖、文山、萬華、中正運動中心有部分天花板掉落、牆面磁磚脫落等狀況；信義運動中心因溢水池滿出，造成機房淹水，現正檢修中，泳池暫停開放。

體育局指出，其餘場館包含青年泳池外牆玻璃破損、台北田徑場電梯故障、台北體育館部分樓層天花板掉落及電梯故障，以及天母體育園區網球場磁磚地坪破裂、籃球場及滾球場夜間照明故障，皆已聯絡廠商查修。

文化場館部分，台北市文化局表示，台北表演藝術中心、松山文創園區、剝皮寮、藝文推廣處、當代藝術館、文獻館樹心會館、李國鼎故居及水源劇場辦公室，有磁磚剝落、牆面裂痕或管線天花板掉落情形。

此外，新北投車站其中一柱角支撐鋼索斷開、寶藏巖國際藝術村山城廣場有樹木傾倒，皆已派員協助處理。

台北市定古蹟紀州庵文學森林在臉書發文宣布，由於古蹟內部牆面多處龜裂，為保護參觀民眾安全，今天休館一天，園區內其餘館舍照常開放。

台北流行音樂中心則說，表演廳大門鬆脫、扶手斷裂、部分牆面剝落，場內作業皆暫停，待安全無虞再開放；文化館因天花板位移、錄音區漏水，今天休館整理。

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