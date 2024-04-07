聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇花公路搶通！每日3時段放行 整體修復要等年底

聯合報／ 本報記者／連線報導
蘇花公路大清水隧道北口鋼便橋開放小車通行，到月底前每天採三時段開放，夜間封路。圖／公路局提供
蘇花公路大清水隧道北口鋼便橋開放小車通行，到月底前每天採三時段開放，夜間封路。圖／公路局提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

花蓮強震多處公路坍方，公路局昨晚搶通蘇花公路下清水橋，開放小型車（限重五噸）通行，今起至四月卅日每日放行三時段，夜間實施預警封閉，五月底前開放大型車通行，整體修復要等年底。

中橫預定今天搶通單線，十日搶通全線，但開放通行還須評估天候及環境。公路局指出，台八線中橫公路因目前仍有多起餘震，導致持續性有落石掉落，合流至九曲洞西口路段共有三處滑坡坍方，已於昨天中午完成坍方清理，仍要待邊坡穩定再評估開放通行時間；台八線臨三七便道六Ｋ+八○○至二十三Ｋ中橫便道預計今天才會搶通。

公路局說，由於台九線蘇花公路大清水至崇德段多處邊坡須辦理刷坡及邊坡保護工程，道路多處也需要進行路面整修、路容整理及邊溝清理等工作，將進行時段管制。管制路段北端為台九線仁水隧道北口，南端為崇德管制站，即日起至卅日，每天放行上午七時至八時、中午十二時至一時、傍晚五時至六時，共三個時段，夜間實施預警封閉管制。

東部雨勢明顯餘震頻繁，救災難度增加。公路局表示，目前仍有二處預警性封閉路段，台九線仁水隧道北口至崇德管制站每日放行三時段，夜間實施預警封閉管制。台八線大禹嶺至太魯閣路段視天候狀況每日放行三時段往西，夜間實施預警封閉管制。

另外，花蓮縣秀林鄉台九丁線和仁路段已搶通單線，但因落石頻率較高，車輛需改行駛台九線仁水隧道（機慢車可通行）。

0403花蓮大地震

延伸閱讀

影／蘇花公路搶通 排隊車輛沿著柔腸寸斷的道路前行

花蓮強震後…荒廢逾50年日治舊橋重見天日 承擔蘇花疏運任務

通了！台9線下清水橋晚間如期開放通行 明起3時段管制

蘇花預計今晚6時搶通！限小型車先行、大車最快要到5月底

相關新聞

蘇花公路搶通！每日3時段放行 整體修復要等年底

花蓮強震多處公路坍方，公路局昨晚搶通蘇花公路下清水橋，開放小型車（限重五噸）通行，今起至四月卅日每日放行三時段，夜間實施...

蘇花公路鋼便橋通車 4月每天3時段放行、夜間封閉

蘇花公路大清水隧道北口的下清水橋被落石擊毀，搶修單位施作鋼便橋，今晚6時通車，開放小型車通行，限重5噸；大清水至崇德間路...

南迴公路屏東段北返狂塞到天黑 警方曝原因：往返花東目前就靠它

花蓮強震重創北部往東部交通，往花蓮救災、返鄉和台東出遊車輛，全部從屏東台1線轉台9線南迴公路，4日台1線屏東枋寮段南下車...

通了！台9線下清水橋晚間如期開放通行 明起3時段管制

台9線蘇花公路受4月3日地震影響，全線多處落石坍方阻斷，其中，受損嚴重的下清水橋經搶修，已如期於今天晚間6時開放小型車（...

蘇花下清水橋因花蓮強震斷4天 晚間恢復通行車輛排長龍等待

台9線蘇花公路下清水橋在3日強震後被落石擊毀，雙向交通因此中斷，公路局搶修團隊在橋旁利用一旁的舊橋，鋪設鋼軌施作便道，目...

中橫夢幻路線暫停！865臨明改繞南投合歡山 5.5小時遠征167公里

受0403花蓮大地震影響，台中市和平區中橫便道多處落石，預警性封閉。台中市交通局表示，顧及乘客安全，明起865臨路線，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。