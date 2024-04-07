蘇花公路搶通！每日3時段放行 整體修復要等年底

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花蓮強震多處公路坍方，公路局昨晚搶通蘇花公路下清水橋，開放小型車（限重五噸）通行，今起至四月卅日每日放行三時段，夜間實施預警封閉，五月底前開放大型車通行，整體修復要等年底。

中橫預定今天搶通單線，十日搶通全線，但開放通行還須評估天候及環境。公路局指出，台八線中橫公路因目前仍有多起餘震，導致持續性有落石掉落，合流至九曲洞西口路段共有三處滑坡坍方，已於昨天中午完成坍方清理，仍要待邊坡穩定再評估開放通行時間；台八線臨三七便道六Ｋ+八○○至二十三Ｋ中橫便道預計今天才會搶通。

公路局說，由於台九線蘇花公路大清水至崇德段多處邊坡須辦理刷坡及邊坡保護工程，道路多處也需要進行路面整修、路容整理及邊溝清理等工作，將進行時段管制。管制路段北端為台九線仁水隧道北口，南端為崇德管制站，即日起至卅日，每天放行上午七時至八時、中午十二時至一時、傍晚五時至六時，共三個時段，夜間實施預警封閉管制。

東部雨勢明顯餘震頻繁，救災難度增加。公路局表示，目前仍有二處預警性封閉路段，台九線仁水隧道北口至崇德管制站每日放行三時段，夜間實施預警封閉管制。台八線大禹嶺至太魯閣路段視天候狀況每日放行三時段往西，夜間實施預警封閉管制。

另外，花蓮縣秀林鄉台九丁線和仁路段已搶通單線，但因落石頻率較高，車輛需改行駛台九線仁水隧道（機慢車可通行）。

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