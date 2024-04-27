太魯閣大同大禮部落聯外道路全坍 族人生計停擺

0403強震重創太魯閣國家公園，園區內的大同大禮部落聯外道路多處坍方，直到今天還無法上山勘災。農作物無法運下山，短期內也不會有遊客上山，族人感嘆「震掉所有希望」。

秀林鄉大同、大禮部落在太魯閣國家公園境內，位於砂卡礑溪谷與清水大山之間，海拔約1000公尺山區，生態資源豐富，部落無公路可通達，以步道對外聯絡，使用流籠輸送物資。

當地約30戶太魯閣族人在山上務農或經營民宿，靠著太陽能板或發電機供電。0403強震後，下山的砂卡礑步道全斷，得卡倫步道則有多處落石，居民受困一夜後，由空勤直升機載運下山。

有族人感嘆，好不容易成為合法民宿，原本正期待第一個連假滿房，這次強震震掉所有希望，道路斷了農作物運不下山，不知道何時才能夠回到家裡繼續經營民宿，收入來源跟著中斷。

太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮說，4月至6月正值箭筍、蕗蕎、馬告（山胡椒）作物採收，每年只收成1次，是族人重要經濟來源。山上還有雞、貓或狗要餵養，現在只能冒險上山，遇到落石就高繞或改道，農作物就只能盡力背下山，回家的路變得更遠更困難。

李慧蓮表示，唯一聯外道路得卡倫步道間有6處坍方，連接大禮及大同部落的砂卡礑林道，也有8處坍方，其中有3處面積很大，幾乎看不到路。山上2個部落都安全，只是聯外道路全部中斷，族人賴以為生的農作物無法運下山，好不容易爭取成為合法民宿，也只好暫停營業。

李慧蓮提到，當地族人下週一會先人工方式修繕得卡倫步道，坍方較嚴重的砂卡礑林道，族人評估至少用1.3噸怪手才能清理，願意集資購買怪手，但如何運上山是難題，希望政府或外界能協助。

秀林鄉長王玫瑰今天接受中央社記者採訪指出，太魯閣地區受損嚴重，山區持續有落石，目前仍無法上山勘災，僅能透過居民轉訴及照片評估，坦言大同大禮修繕之路確實很困難。

王玫瑰說，族人提到想將重機械運上山，還在持續尋找可行方案；農作物無法運下山的損失，也在爭取以專案，比照天災方式補貼災民。

來自台北的「爬百岳的髮型師」張立欣（Ivy），每年都會徒步上山義剪，與族人建立深厚感情，0403強震後發起募款活動，將於明天下午親自送到災民手中。

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