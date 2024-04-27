不排除還有規模6以上餘震 氣象署：和921有點像 無太明顯異常

今天凌晨2點21分、2點49分花蓮近海接連發生規模6.1、規模5.8地震。這兩個地震在北部觀測地區震度都有達到3至4級，同時兩個地震都發布國家級警報發布。至於是否還會有規模6以上的餘震，中央氣象署地震測報中心研究員蒲新杰表示，目前來看，規模6以上的可能性還不能完全排除，像之前921的時候，到10月仍有規模6的餘震，所以不能排除接下來還有規模6以上的餘震發生的可能性。

他說，花蓮縣是板塊碰撞擠壓強烈的地區，加上4月3日發生芮氏規模7.2有感地震，所以當地的構造算是相對比較不穩定，會應力調整的現象。這兩個地震發生位置在0403地震序列比較偏北的位置。

蒲新杰表示，因為應力調整的關係，地震可能會偏序列南邊或偏北邊位置。截至目前，這個地震序列數量已經達到1304顆，每天地震活動數量來看，和1999年921地震的趨勢有點像；就是每天地震的數量會逐步減少，但是時不時就會有一段時間是餘震比較活躍的時期。

由於0403地震規模達到7.2，因此氣象署評估餘震還會持續至少3至6個月。蒲新杰表示，就像921大地震一樣，這種比較大的地震發生之後，餘震活動時期就會比較長，從4月3日到現在，以地震活動角度來說，並不算是很長的時間。氣象署呼籲民眾，這段時間做好防震減災的準備工作，近期降雨比較明顯，到山區注意落石坍方的風險。

PTT有網友從全球地震頻率3D圖發現，台灣近來地震頻率遠高於世界各國。對此，蒲新杰表示，和921地震來比的話，這次地震並不會有太過異常的程度，921地震發生後一周內其實也有發生10起規模6以上的餘震活動。花蓮這次地震相對921來說，並沒有太明顯的異常的現象。

今天凌晨2點21分花蓮縣近海發生芮氏規模6.1地震，最大震度4級。圖／中央氣象署提供 今天凌晨2點21分花蓮縣近海發生芮氏規模6.1地震，最大震度4級。震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救科技中心提供 今天凌晨2點21分花蓮縣近海發生芮氏規模6.1地震，最大震度4級。震度分布圖。圖／國家災害防救科技中心提供 0403花蓮大地震序列數量已經達到1304顆，每天地震活動數量來看，和1999年921地震的趨勢有點像；每天地震數量逐漸減少，仍會有一段時間是餘震比較活躍的時期。圖／中央氣象署提供

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