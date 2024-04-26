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桃園高中生組團開發「DPIP」地震速報APP 獲氣象署簽約

中央社／ 桃園26日電
桃園市復旦高中學生林睿（圖）與團隊成員合作開發能預警地震的App「DPIP災害天氣與地震速報」，林睿26日受訪介紹App功能，可根據民眾預設所在地推估地震抵達時間及搖晃大小，以增加反應時間。中央社
桃園市復旦高中學生林睿（圖）與團隊成員合作開發能預警地震的App「DPIP災害天氣與地震速報」，林睿26日受訪介紹App功能，可根據民眾預設所在地推估地震抵達時間及搖晃大小，以增加反應時間。中央社

桃園市復旦高中17歲學生林睿，與國立高雄科技大學學生郭宸毓，共同組成15人的團隊ExpTech，開發出能預警地震的App「DPIP災害天氣與地震速報」，與氣象署簽約獲得外界認可。

林睿今天接受中央社記者專訪時說，團隊在全國多處學校、民眾家中等，架設逾150個自行研發的地震儀，當地震發生時，地震儀會將震動訊號傳回伺服器，系統再陸續發布氣象署的強震即時警報（EEW），並根據民眾預設的所在地推估地震抵達的時間及搖晃大小，增加地震前的反應時間。

林睿解釋，氣象署為了更精確的預警，需要花時間計算數據，這個時間就是「預警盲區」，容易讓離震央近的民眾在震後才收到警報，但這些民眾所在區域通常也是受創最嚴重的區域；App就是利用這段「預警盲區」，在地震當下發送最即時原始數據，達到警示效果。

林睿說，系統最初是由他和郭宸毓創辦，結合彼此專長、再陸續納入不同專業人才，歷時約2年組成現在團隊；由於初期佈設地震儀數量太少、難以縮短「預警盲區」，他們找上氣象署合作，讓預警更全面、即時，氣象署也能在有限的伺服器能量下發揮EEW效果。

桃園市復旦高中學生林睿與高雄科技大學學生郭宸毓等人組成15人團隊ExpTech，開發出能預警地震的App「DPIP災害天氣與地震速報」，團隊規劃未來要讓App更「客製化」，例如用戶可以自行篩選想被通知的地震強度等。中央社
桃園市復旦高中學生林睿與高雄科技大學學生郭宸毓等人組成15人團隊ExpTech，開發出能預警地震的App「DPIP災害天氣與地震速報」，團隊規劃未來要讓App更「客製化」，例如用戶可以自行篩選想被通知的地震強度等。中央社

林睿表示，「防災不一定是政府的事，民眾也能盡一分心力」，若能多安裝地震儀、測站增加，數據越多對預警也更有幫助。

至於研發、精化App最困難的地方，林睿說，在減少誤報可能上必須用很困難的訊號處理、地震檢測等方式，篩選掉地震儀被人踢到或是大卡車經過等造成的非地震訊號，民眾的質疑也是一個困難，因此團隊裡也有人負責「客服」，專門向民眾釋疑。

林睿說，在長週期震動階級部分，目前參考日本氣象廳計算方式，未來針對家中有裝設地震儀民眾，除了能獲得系統資訊，也能在地震後得知震波造成房屋受損程度、檢測房屋耐震能力。

林睿也說，未來也規劃讓App更「客製化」，例如用戶可以篩選要被通知的地震強度等；0403花蓮地震後地震儀需求量也增加約30台，App下載量也增加至37萬。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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