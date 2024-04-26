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花蓮強震擴大照顧 重傷者家屬可領生活補助

中央社／ 台北26日電

賑災基金會今天公布花蓮地震最新募款進度，截至上午8時共募得新台幣逾13.3億元，同時宣布擴大受災者家屬生活補助，增加重傷者家屬或同住者也能獲得15萬元或16.2萬元的生活補助。

衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會4日開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，民眾可透過匯款、集資平台、LINEPay，以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。

賑災基金會今天透過新聞稿指出，截至上午8時共募得逾13.3億元，總捐贈筆數17.8萬筆，同時宣布擴大協助受災者家屬，增加重傷者家屬或同住者也能獲得生活補助，包含重傷者及死亡者戶籍內扶養的父母、配偶、未成年子女，得申請每人生活補助2.5萬元，每人最多15萬元，每戶補助以最高5人為限，為期6個月，一次給付，期滿得視家庭經濟狀況延長6個月。

此外，重傷者及死亡者戶籍內無扶養的親屬，但有同住事實者，也得申請每戶生活補助2.7萬元，為期6個月，一次給付，共16.2萬元。

另外，因地震受傷住院3天以上者，準備住院證明文件也可申請每人5萬元的醫療補助，用以支付醫療、復健、看護及相關照顧用品等費用。

賑災基金會說，受災民眾如符合相關條件，請向各地方政府社政機關洽詢，再由機關檢具相關文件向基金會申請賑助。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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