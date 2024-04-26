花蓮壽豐藥師佛像完整斷頭「擋災」？網驚疑偷工減料：沒鋼筋加固

花蓮4月3日大地震後餘震連連，4月23日又發生兩起大規模地震，臉書社團「以蘇花公路即時路況為主的平台」昨(25)發出貼文表示，花蓮和南寺去年底才開光的藥師佛，「為民擋災犧牲了」，並隨文上一尊巨大的藥師佛佛祖頭像，因地震頭部部分被如切割式掉頭景象。對此，和南寺也已發公告因地震連連暫時封山，並表示近期將儘快修復佛祖頭像，預計3個月內整修完成。

「以蘇花公路即時路況為主的平台」昨日PO文表示：「和南寺去年底才開光的地藏王尊像（官網稱藥師佛），今為民擋災犧牲了，和南寺已發公告暫時封山」。

在隨文附上的多張佛祖頭像斷裂照片中，佛祖頭像似被切割式地完好掉落，除了頭身分離外，令人驚訝的是，從高處落下的頭像並沒有因此碎裂，而是完好地掉落在地上。

根據佛法，藥師佛的「藥」，其中之意在於醫人心、離輪迴。藥師佛曾發12大願，願為眾生解除因內心無明所引起的肉身痛苦與精神痛苦。

對此，和南寺稍早也在臉書發文表示，謝謝各界對和南寺地震災損的關懷，此次在地震中受損的藥師琉璃光如來佛像，原為「除厄藥師佛功德協會」會長劉建忠委託花蓮石雕藝術家魏永賢創作，魏永賢花了一年時間以北魏和唐代藥師佛為藍本進行造像。

和南寺也表示，在佛教歷史上，也有許多佛像在歷經地震後毀損、頭部掉落，「佛像實以金身天下蒼生化解災厄，藥師如來又有除厄藥師如來之稱，本就為渡劫而來，此次吸收東部海岸線的地震能量，替眾生受業，實屬台灣之幸」。

網友針對佛祖頭像斷落一事表示：「真的希望不要再有災難！」、「好的方向想是擋災，另一方面是工程在做什麼的？」、「裡面沒有鋼筋加固」，還有人質疑：「切面這麼整齊！想必有可能佛頭是單一組件！放上去組合！只是加固有沒有做好而已！是不是如此看是否有專業人士可以點解論點是否有誤！不然擋災跟出包是差很遠的結論」、「沒榫沒坎，厲害的作品」。

圖為花蓮壽豐藥師佛像未受地震災損前的外觀。擷自和南寺臉書

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