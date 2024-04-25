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全台有感！花蓮2時11分地牛又翻身 規模5.6 最大震度3級

全台有感！花蓮2時11分地牛又翻身 規模5.6 最大震度3級

聯合新聞網／ 綜合報導
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第339號顯著有感地震報告，今天凌晨2時11分，在花蓮縣政府東方73.5公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.6地震，地震深度18.5公里。

各地震度級：花蓮縣地區、南投縣地區最大震度3級，宜蘭縣地區、台中市地區、新北市地區、台北市地區、新竹縣地區、雲林縣地區、彰化縣地區、嘉義縣地區、嘉義市地區最大震度2級，其他各縣市最大震度1級。

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