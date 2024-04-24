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花蓮強震募款共約13.2億 遺屬生活補助最高15萬
賑災基金會今天公布403花蓮地震最新募款進度，截至今天下午4時共募得新台幣約13.2億元。此外，除了原先的死亡賑助60萬元外，罹難者家屬也可申請遺屬生活補助金最高15萬元。
衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會4日開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，民眾可透過匯款、集資平台、LINEPay，以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。
賑災基金會今天透過新聞稿指出，截至今天下午4時共募得約13.2億元，總捐贈筆數約17.6萬筆，其中匯款至台灣土地銀行帳戶約11.1億元、挖貝集資平台專案5731萬餘元、LINE Pay愛心捐款約1.1億元，4大超商2961萬餘元。
除原先的死亡賑助外，罹難者家屬可申請遺屬生活補助金最高15萬元。賑災基金會表示，19日已發文各縣市政府，將死亡賑助從40萬提高至60萬，並另提出遺屬生活補助金請領方案，罹難者若有扶養親屬者，補助2.5萬元6個月，若無扶養親屬且有同住親屬者，補助1萬元6個月，確保罹難者家屬不會因意外，中斷生活；另外，因地震受傷住院3天以上者，也可申請每人5萬元的醫療補助。
賑災基金會也提醒，今年5月申報所得稅時，還不能將此次捐贈花蓮震災金額列為扣除額，必須等到明年5月、申報今年所得稅時才能扣除。
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