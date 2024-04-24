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花蓮地震 日本311災區國中生募款回報台灣恩情

中央社／ 東京24日綜合外電報導
花蓮近海4月3日發生規模7.2地震，花蓮縣成重災區。日本311大地震災區一群國中生為回報台灣當年捐款恩情，昨天發動募捐。圖為花蓮的統帥大樓。聯合報系資料照片／記者陳敬丰攝影
花蓮近海4月3日發生規模7.2地震，花蓮縣成重災區。日本311大地震災區一群國中生為回報台灣當年捐款恩情，昨天發動募捐。圖為花蓮的統帥大樓。聯合報系資料照片／記者陳敬丰攝影

花蓮近海4月3日發生規模7.2地震，花蓮縣成重災區。日本311大地震災區一群國中生為回報台灣當年捐款恩情，昨天發動募捐。另外，青森縣漁民也樂捐100萬日圓助花蓮災區民眾。

日本仙台放送報導，宮城縣南三陸町志津川國中學生會成員，4月23日上午向到校上課的學生們募款。南三陸町在2011年311大地震成為重災區，之後獲得來自台灣紅十字會的22億2000萬日圓善款，用來重建南三陸醫院。

這群志津川國中的學生為回報當年台灣民眾協助重建的恩情，所以企劃了這次的募捐活動，到校的學生們紛紛將捐款投入手工製作的募款箱內。

志津川國中學生會長阿部成說，311大地震後為了重建醫院，得到來自台灣的大量協助，所以希望這次也能多募到一些捐款。

這項校內捐款活動將持續到4月26日，所得款項透過日本紅十字會捐給花蓮災區。

青森朝日放送（ABA）報導，青森縣大間町一名專釣黑鮪魚的漁夫菊池正義，昨天也捐款100萬日圓（約新台幣21萬元）助花蓮災區民眾。

菊池正義昨天跟兒子一同拜訪大間町公所，將捐款交由町長野崎尚文。菊池釣到的黑鮪魚，今年在東京豐洲市場新年首次競標賣出最高價。

大間町因為媽祖信仰的關係與台灣結緣，菊池說，因為台灣有地方跟大間是姊妹市，所以這次希望能多少對遭受地震侵襲的台灣提供協助。菊池捐款將透過青森縣日華親善協會送交花蓮災區。

另外，三重電視台報導，日本食品業者井村屋集團社長大西安樹，昨天拜會日本紅十字會三重縣支部，捐款100萬日圓協助花蓮地震救災與重建工作。

大西說，在台灣跟許多企業有業務往來，產品也獲台灣民眾喜愛，希望能幫助花蓮災區早日完成重建。

日本資訊科技業者LINE雅虎公司（LYCorporation）在其營運的「Yahoo!網路募捐」開設「2024年台灣地震特設專頁」，到今天下午2時止，5項募捐活動共募得逾2億1700萬日圓（約新台幣4560萬元）善款，捐款數字仍持續增加中。

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