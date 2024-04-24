花蓮連續餘震2大樓傾倒 林右昌：要求地方加速拆除

內政部長林右昌今天說，403花蓮地震後，目前張貼紅單累計76件、黃單148件；中央一再要求花蓮縣府要加速拆除工作，特別是傾倒的這兩棟大樓，今天會開始拆除，費用中央會全額補助。

立法院內政委員會今天邀內政部長林右昌、次長花敬群、移民署長鍾景琨等人列席，審查國籍法部分條文修正草案。

民進黨立委王美惠質詢時指出，23日凌晨花蓮地震後，造成富凱大飯店傾倒，但之前卻沒有被列為黃單、紅單建築，問題發生在哪。

花敬群答詢時說，是因為沒有申請鑑定，且飯店還在整修中，政府不能強制要求檢查耐震結構；耐震初評費用幾乎全數是由中央補助，如果民眾擔憂房子有危險，都可透過地方政府提出申請。

台灣民眾黨立委麥玉珍則問到，富凱大飯店及統帥大樓拆除費用是否由中央全額補助。林右昌表示，中央一再要求花蓮縣府要加速拆除工作，特別是傾倒的這兩棟大樓，今天會開始拆，費用會全額補助，沒有問題；補強部分，會依照相關規定補助，技師評估後如果可以補強會再進行補強，否則將會拆除。

國民黨立委許宇甄關注，內政部最新統計紅單、黃單建物各有幾件。林右昌說，通報危險建物的總件數是2019件，已派案評估1996件，張貼紅單累計76件、黃單148件。

另外，許宇甄指出，換發數位身分證政策暫緩後，已跟廠商進行仲裁和解，將賠償新台幣2.8億元，總計已花費14億元。未來如果要繼續推動，是否要重新招標？如果不是東元電機得標，機器是否還能用，如果不行的話，每年仍要支付約6370萬元的維運費用。

林右昌表示，個人資料保護委員會籌備處已經在去年12月成立，會依籌備處的意見進行後續工作，但行政院還沒做最後政策決定；實際支出經費是10.85億元，至於機器設備是可以使用，但晶片部分要另外採購。

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