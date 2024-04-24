花蓮強震木瓜溪側崩塌約1公里 居民嘆晚上睡不好

花蓮0403強震後，秀林鄉文蘭村木瓜溪側民宅後方，出現長約1公里土石崩塌都還沒修復，又有數百起有感地震，今天起天氣轉雨，部落居民嘆「擔心崩塌擴大，晚上都睡不好」。

文蘭部落太魯閣族青年周勇義3日用空拍機拍下震後部落狀況，只見木瓜溪仁壽橋南側到宏卿山莊，出現長約1公里崩塌，幾處民宅緊鄰崩塌處，23日接連強震後，再度用空拍機記錄崩塌變化。

住在文蘭村1鄰的薛姓住戶說，距離崩塌處只有約100公尺，只要餘震聽到「轟隆隆」聲音，都會擔心是不是前面土石又掉更多，下雨也擔心會不會掏刷，從3日強震現在「沒有一天睡得安穩」。

文蘭村長田文才今天接受中央社記者採訪指出，3日強震後，第一時間就通報公所、縣府，已疏散3戶靠近崩塌處住戶，剩下零星攤商白天營業，距離崩塌處50公尺內約有5戶，也都勸導撤離。

田文才說，崩塌處大部分是族人田地，族人看著土地一點點流失也很緊張，這段時間地震頻繁加上天氣不穩定，幾乎每天都會巡視崩塌處。目前還算穩定，但進入雨季、颱風季節，若不盡快修復會愈來愈嚴重。

秀林鄉長王玫瑰告訴中央社記者，3日當天就與公所、縣府人員巡視災情，也向行政院公共工程委員會提報，等待經費核定、施工都需要時間，現階段只能盡量撤離居民。

王玫瑰說，崩塌處中段是一處坡地，若不盡快處理，土石持續流失、崩塌，災情可能會擴大近30戶，甚至更嚴重，現在只要下雨就很擔心文蘭部落災情。

至於秀林鄉北邊和平村、和仁村因強震土石鬆動，王玫瑰說，強震後山區邊坡土石不穩定，只要中央氣象署發布豪雨特報，就會開設收容所，要求潛勢溪流保全戶提前撤離，目前和平國小、和平活動中心收容30多名住戶。

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