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震後一直頭暈？地震症候群好發於3族群 醫列10大症狀、1緩解方法

聯合新聞網／ 綜合報導
頭暈示意圖。圖／Ingimage
頭暈示意圖。圖／Ingimage

4月3日花蓮發生規模7.2強震後，就不斷有大小餘震，然後23日凌晨又發生規模6.3地震，迄今仍餘震不斷，不僅對人們的生活安全造成威脅，也有部分民眾出現「地震症候群」。胸腔暨重症專科醫師黃軒列出「地震症候群」的好發族群、常見症狀與治療方法，讓網友大讚「非常受用」。

黃軒醫師指出，「地震症候群」又被稱為假性地震症候群或地震後頭暈症候群，是一種在經歷頻繁地震後可能出現的心理和生理反應。研究發現，在強震發生後的四個月內，居住在持續有餘震發生的區域民眾，會或多或少出現頭暈症狀，且好發於女性、高齡者和住在高樓層者3大族群身上。

黃軒分析，「地震症候群」有10大常見症狀，分別是：

1. 頭暈：感覺自己或周遭環境在移動或旋轉。

2. 平衡困難：走路或站立時感到不穩。

3. 耳鳴：耳內持續發出高頻嗡嗡聲或其他聲音。

4. 焦慮：感到緊張或不安。

5. 失眠：難以入睡或睡眠質量差。

6. 恐慌發作：突然感到極度的恐慌和不安。

7. 注意力不集中：難以專注於任務或活動。

8. 逃避行為：避免與地震相關的事物或情境。

9. 過度警覺：對周圍環境過度敏感。

10. 易受驚嚇：對突然的聲音或動作反應過度。

上述這些症狀可能會在地震後的數小時至數天內出現，雖然不一定全部都會出現，但是出現後可能會持續一段時間，比方說「半夜一接收到地震警報，也會開始焦慮不安，難以再入睡了」。

黃軒提醒，面對「地震症候群」時，若出現5種狀況，可尋求醫生的專業協助，包括：

1. 持續的不安感：如果地震後您無法進行日常活動，持續感到暈眩和不安，這可能是尋求幫助的信號。

2. 食慾和睡眠問題：當您因為焦慮而吃不下飯、睡不著，並且這些症狀嚴重影響您的生活時。

3. 情緒波動：如果您經歷了劇烈的情緒波動，如憤怒、悲傷或絕望，並且這些情緒難以自我管理。

4. 社交隔離：如果您開始避免與他人互動，或者感到與周圍環境脫節。

5. 創傷後壓力症候群（PTSD）的徵兆：如持續的恐慌、夜間惡夢、回避與創傷相關的事物或地點。

黃軒補充，「地震症候群」是一個不容忽視的社會問題，在面對自然災害時，除了物質上的重建，心靈上的照顧同樣重要。他建議民眾可尋求一些專業的心理輔導，為自己提供短期的心理支持。嚴重的話，醫生也會開立抗焦慮藥物來穩定思緒和情緒，幫助恢復心理和精神狀態。若民眾覺得自己還沒到需要看醫生的程度，那麼可以試著「看向遠方，並集中注意力於一點」，幫助內耳掌管平衡的「前庭」系統恢復正常。

0403花蓮大地震 花蓮強震 餘震

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