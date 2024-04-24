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花蓮0時2分近海規模4.6地震 最大震度4級

中央社／ 台北24日電
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

根據中央氣象署最新資訊，24日0時2分發生芮氏規模4.6地震，地震深度6.6公里，震央位於花蓮縣政府北北東方13.7公里(位於花蓮縣近海)，最大震度花蓮縣4級。

【中央社台北24日電】

根據中央氣象署最新資訊，24日1時12分發生芮氏規模4.4地震，地震深度5.1公里，震央位於花蓮縣政府南南西方26.6公里(位於花蓮縣壽豐鄉)，最大震度花蓮縣4級。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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