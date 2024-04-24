聽新聞
test
0:00 / 0:00

富凱未列紅黃單 一垮震出隱患

聯合報／ 記者王思慧王燕華陳敬丰／花蓮報導
昨天凌晨起花蓮地區發生大小餘震，富凱飯店坍塌。記者陳敬丰／攝影
昨天凌晨起花蓮地區發生大小餘震，富凱飯店坍塌。記者陳敬丰／攝影

花蓮近期頻繁地震，昨天凌晨兩次大地震全台有感，也震垮統帥大樓和富凱飯店，地震整晚不停，部分民眾嚇得漏夜逃離自家，縣府緊急宣布停止上班上課。其中富凱飯店未列紅黃單，出現隱患，縣府隨後封鎖三處紅單建物周邊，重啟建物結構安全評估，先前案件可再申請，並補助鼓勵民眾拆除自家危險建物，同時請專業單位快速檢視、評估全縣建物和橋梁安全性。

花蓮壽豐鄉鹽寮村一處民宿在四○三地震後就成為紅單戶，昨天凌晨震後應聲倒塌。圖／民眾提供
花蓮壽豐鄉鹽寮村一處民宿在四○三地震後就成為紅單戶，昨天凌晨震後應聲倒塌。圖／民眾提供

芮氏規模六點○、六點三地震在短短六分鐘內接連發生，花蓮縣內四棟建物應聲倒下，包括在花蓮市天王星大樓附近的統帥大樓和富凱飯店，還有吉安鄉一處舊工廠和壽豐鄉一戶民宿。除了富凱未被視為危樓列管，其他三處都是紅單，幸好四處皆已無人居住，沒有死傷，僅有老人家受驚就醫。

花蓮吉安鄉自強路一間廢棄工廠本是紅單戶，也因昨天凌晨地震倒塌，還波及旁邊建物。圖／縣府提供
花蓮吉安鄉自強路一間廢棄工廠本是紅單戶，也因昨天凌晨地震倒塌，還波及旁邊建物。圖／縣府提供

根據路口監視器畫面，地震發生後過約一分鐘，富凱飯店應聲倒塌，傾斜約十二度，一樓外雖被圍籬遮住，但可以清楚看到二樓直接壓垮一樓。

縣府建設處長鄧子榆說，統帥大樓本來就預備拆除，富凱飯店在四○三地震後沒有通報緊急評估，未被貼紅黃單，將比照天王星大樓拆除作業，兩案預估兩周內拆除。

縣府四月三日後啟動建築物緊急評估，經建築師公會、技師公會等單位評估，發出五十七張紅單、五十七張黃單，紅單屬於不適合居住的建物，須修復改善，若無法修復則應考慮拆除。昨天兩大餘震過後，建築師公會、技師公會等成立小組，會先快速檢視看一遍縣內重大建物，包含大樓、橋梁等。

建設處建管科，貼紅單的建物中，大型集合式住宅較可能產生風險，已封鎖三處建物並在周邊道路拉上封鎖線，包含北濱街二號、統帥大樓與山海觀；和勝江山與蓮花大樓也是貼紅單的大型建物，但位在自身基地範圍內，沒有影響其他建物之虞。

沒有立即危險的建物原則上以修復優先，住戶評估後認為還是非拆不可，可以自費拆除。

0403花蓮大地震 監視器 花蓮強震 餘震

延伸閱讀

T台主播半夜回電視台報地震 計程車上摸黑化妝

餘震不斷！他問「台北101搖晃程度是否更可怕」 網搖頭：反而最安全

真的在地震嗎？頻繁感到「幻震」 醫師曝原因、1狀況恐腦有問題

王惠美拜會韓國瑜 盼協助向中央爭取25.8億元補助6建設

相關新聞

403花蓮地震餘震不尋常 15小時180起

四月三日花蓮地震後餘震不斷，中央氣象署原預估餘震將趨於平緩，不料自二十二日傍晚起，接連發生多起規模五以上地震，光是昨天凌...

觸發米崙斷層？ 學者：未見錯動

花蓮縣連兩天餘震不斷，昨凌晨還接連發生芮氏規模六點○、六點三強震，造成富凱大飯店、統帥大樓等建物傾斜、倒塌，這兩棟樓正位...

富凱未列紅黃單 一垮震出隱患

花蓮近期頻繁地震，昨天凌晨兩次大地震全台有感，也震垮統帥大樓和富凱飯店，地震整晚不停，部分民眾嚇得漏夜逃離自家，縣府緊急...

餘震不斷 中橫天祥至太魯閣急封

四○三花蓮強震重創中橫及蘇花公路，雖緊急搶修陸續恢復通行，但昨天凌晨餘震不斷，中橫東段天祥至太魯閣多處崩塌落石，公路局緊...

陳揆指示成立專案小組 啟動危險建物評估

花蓮大地震餘震頻傳，蔡英文總統昨表示，她已經請行政團隊與地方政府密切聯繫掌握災情。副總統賴清德也呼籲民眾以官方訊息為主，...

高三生設計App 報地震快過中央

四○三餘震近日接連不斷，國家警報卻屢被質疑速度太慢，一款「台灣地震速報」App因為通報地震比中央氣象署和國家警報還快而暴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。