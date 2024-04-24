富凱未列紅黃單 一垮震出隱患

花蓮近期頻繁地震，昨天凌晨兩次大地震全台有感，也震垮統帥大樓和富凱飯店，地震整晚不停，部分民眾嚇得漏夜逃離自家，縣府緊急宣布停止上班上課。其中富凱飯店未列紅黃單，出現隱患，縣府隨後封鎖三處紅單建物周邊，重啟建物結構安全評估，先前案件可再申請，並補助鼓勵民眾拆除自家危險建物，同時請專業單位快速檢視、評估全縣建物和橋梁安全性。

花蓮壽豐鄉鹽寮村一處民宿在四○三地震後就成為紅單戶，昨天凌晨震後應聲倒塌。圖／民眾提供

芮氏規模六點○、六點三地震在短短六分鐘內接連發生，花蓮縣內四棟建物應聲倒下，包括在花蓮市天王星大樓附近的統帥大樓和富凱飯店，還有吉安鄉一處舊工廠和壽豐鄉一戶民宿。除了富凱未被視為危樓列管，其他三處都是紅單，幸好四處皆已無人居住，沒有死傷，僅有老人家受驚就醫。

花蓮吉安鄉自強路一間廢棄工廠本是紅單戶，也因昨天凌晨地震倒塌，還波及旁邊建物。圖／縣府提供

根據路口監視器畫面，地震發生後過約一分鐘，富凱飯店應聲倒塌，傾斜約十二度，一樓外雖被圍籬遮住，但可以清楚看到二樓直接壓垮一樓。

縣府建設處長鄧子榆說，統帥大樓本來就預備拆除，富凱飯店在四○三地震後沒有通報緊急評估，未被貼紅黃單，將比照天王星大樓拆除作業，兩案預估兩周內拆除。

縣府四月三日後啟動建築物緊急評估，經建築師公會、技師公會等單位評估，發出五十七張紅單、五十七張黃單，紅單屬於不適合居住的建物，須修復改善，若無法修復則應考慮拆除。昨天兩大餘震過後，建築師公會、技師公會等成立小組，會先快速檢視看一遍縣內重大建物，包含大樓、橋梁等。

建設處建管科，貼紅單的建物中，大型集合式住宅較可能產生風險，已封鎖三處建物並在周邊道路拉上封鎖線，包含北濱街二號、統帥大樓與山海觀；和勝江山與蓮花大樓也是貼紅單的大型建物，但位在自身基地範圍內，沒有影響其他建物之虞。

沒有立即危險的建物原則上以修復優先，住戶評估後認為還是非拆不可，可以自費拆除。

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