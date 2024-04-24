桃園紅黃單危樓 餘震後房損未擴大
花蓮大地震至今，桃園市政府受理申請災害鑑定726件，鑑定接近尾聲，目前共8件紅單、53件黃單，昨花蓮再發生規模6以上地震，建管處再次巡檢，受損暫未擴大，陸續進行的補強或拆除也不影響公安；至於撤離48人最多的中壢區南園二路紅單大樓，市府要求結構補強，包商前天已進場施工。
建管處統計，8件紅單建築分別為中壢、桃園區各3件，龜山、大溪各1件；大溪三元市場已拆除，中壢1件為7樓超過30年老建築有18戶，鄰近馬路的柱子傾斜，社區相當積極，已經和廠商簽約，近日將施作補強支撐。
中壢另一紅單為公寓4樓，今天要施作補強；桃園1棟5樓公寓因老舊又是921前的抗震結構，花蓮大地震時4、5樓間的地板被震出1個破洞，兩戶都列紅單，不影響結構安全。
龜山、中壢、桃園各有1件紅單透天厝沒住人，中壢的屋主由建管處協助找到包商，將把建築往內推倒，其他件類似，都不影響公安。
中壢南園二路的紅單大樓因強震導致梁柱呈Ｘ型龜裂，住戶48人緊急撤離，其中44人安置到旅館收容14天、另4人依親居住，包商前天進場施工補強結構。
不過，大樓主委洪信彰昨表示，社會局發給每戶每人2萬元災害補助金後就未聯繫慰問，住戶在中壢安置14天，要移至八德安置不方便，都自行在中壢租房或住旅館，但後續電詢社會局卻聯繫不到人。
社會局長陳寶民回應，桃園紅單受災戶安置都是5天再加9天，共14天，安置期滿，沒有再安置到八德的作法，社會局也有受災戶ＱＡ作業接受住戶詢問，他更要求同仁做好便民服務，怎可能不理會受災戶詢問，可能是住戶誤會。
黃單部分，建管處表示，經區分所有權人同意，昨天中午前已完成40多件再巡檢，損害也未擴大，但修繕仍須取得結構技師簽證，確認修繕後沒問題，才能取消列管。
都發局說，紅單建築補強全額補助，上限150萬元，黃單修繕則補助修繕費用的85%，上限100萬元，未列管為紅黃單的社區也可申請公寓大廈修繕補助。
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