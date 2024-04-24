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觸發米崙斷層？ 學者：未見錯動

聯合報／ 記者王燕華曾增勳周湘芸李柏澔／連線報導
花蓮昨天兩波規模六以上地震震垮縣內四棟建物，包括花蓮市富凱飯店、統帥大樓（圖），民眾憂心斷層被地震觸發。記者陳敬丰／攝影
花蓮昨天兩波規模六以上地震震垮縣內四棟建物，包括花蓮市富凱飯店、統帥大樓（圖），民眾憂心斷層被地震觸發。記者陳敬丰／攝影

花蓮縣連兩天餘震不斷，昨凌晨還接連發生芮氏規模六點○、六點三強震，造成富凱大飯店、統帥大樓等建物傾斜、倒塌，這兩棟樓正位在米崙斷層上，民眾憂米崙斷層被觸發。台灣東部地震研究中心主任張文彥說，研判屬於四○三餘震，「完全沒看到米崙斷層有錯動」，但未來仍需密切觀察，餘震是否有增加或增強趨勢。

不過，雖然有學者認為花蓮密集地震是四○三餘震，但中央大學應用地質研究所教授李錫堤卻認為，照理說餘震會隨著時間逐漸減少、愈來愈小，但從二十一日起規模達五以上餘震就開始變多，確實有一點不尋常。

六年前花蓮○二○六地震，多棟震損建物就位在米崙斷層上，震後經濟部地質調查及礦業管理中心調查，發現米崙斷層確實發生錯動，但傾向是被動式錯動，並非地震主因。昨凌晨接連發生大地震，網友發現富凱、統帥都位在米崙斷層邊上，非常擔心斷層被觸發。

「和米崙斷層完全無關。」張文彥說，○二○六地震後，確實有看到地表隆起、破裂等明顯錯動；但昨凌晨被震倒的建物四周都沒有類似情況，看不出米崙斷層重新活動的證據。張文彥說，像四○三這種大規模地震，本就需要一段時間應力調整，正常來說，有感的餘震頻率、規模會愈來愈小，未來發生頻率應會逐漸降低，但還是要密切注意餘震數量及規模。

地震震不停，最讓民眾憂心的就是「大地震要來了嗎」？中央大學地科系教授顏宏元說，餘震從北邊破完後，原應往西邊的能量被卡住，在應力均衡情況下，西邊力量從前晚到昨天開始破裂，以很多次地震、規模五至六地震釋放掉，按花蓮地震特性，餘震應該很快就會結束。整體來看，餘震釋放能量可能持續半年到一年，像九二一大地震餘震十個月後，也發生過六點五餘震，台灣餘震的分布沒有問題，持續一年都有可能，民眾不用太擔心。

針對近期多起餘震都為深度極淺的地震，李錫堤表示，四○三花蓮主震深度約十公里，深度五到十五公里都是孕震帶，還在正常範圍內。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，不排除會有規模七餘震出現，但不必過度恐慌。

0403花蓮大地震 地震 強震 米崙斷層 花蓮強震 餘震

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