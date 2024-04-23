提前預警！高三生自學開發「台灣地震速報」App 逾32萬次下載
近期餘震不斷，由高三學生林子祐自學開發的「台灣地震速報」App快速累積超過32萬次下載，提供地震可能在幾秒後到達和預估級數等預警資訊。
花蓮於3日發生芮氏規模7.2強震後，至今仍陸續發生不少餘震，也讓地震相關資訊受到關注。近期一款「台灣地震速報」App可提供地震倒數預警的資訊，目前已超過32萬次下載。
開發這款App的康橋國際學校高三學生林子祐今天接受媒體聯訪時提到，小時候曾遇到大地震，讓他印象深刻，因此他一直希望能夠尋找事先知道地震的方法。
後來林子祐利用課餘時間上網自學寫程式碼，還觀看教學影集，遇到問題時也會到網路論壇尋求協助，花了1年半時間開發出台灣地震速報App，使用者可以自行設定警報位置、希望收到預警的震度。
對於App下載次數快速攀升，林子祐坦言，沒想到自己從零開始學的東西，會有這麼多人下載，是自己作夢都沒有想到的事，他也希望未來能持續改善App的功能，讓地震速報資訊更完善。
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