餘震不斷！花蓮住房率剩不到5% 旅館公會估損失上看20億元

花蓮餘震搖不停，觀光產業受害嚴重。花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡23日表示，目前花蓮縣飯店旅館的平均住房率，不論平假日皆不到5%，幾乎等於沒有遊客，不少飯店形同空城，與過去平日四成、假日七成，有很大落差。此外，過去一個月，飯店旅館業者因地震、4月退訂造成的營業損失粗估5億元。由於近2日大型餘震不斷，預估影響還會持續擴大，恐到7月上旬都沒戲，整體損失估將上看15~20億元。

張琄菡表示，在住房率不到5%的情況下，接下來最擔心的就是大批量的解僱潮，尤其花蓮觀光從業人員大概6,000多人，若業者撐不下去，只能走向裁員、解雇。目前已可看到不少計時人員率先受到影響。若政府振興、補助方案不明確，下一波將是正職人員的資遣潮啟動。

張琄菡表示，花蓮403地震後大型餘震不斷，遊客普遍因擔心地震、餘震，影響來花蓮旅遊的意願。另一方面，交通也是另一大因素，道路不通，即便政府推出振興方案，旅客也進不到花蓮來，而且基於安全考量，這樣的作法也不切實際。

也因此，在餘震不斷的狀況下，希望政府能給予業者營運上的補貼，由公會提出申請，藉由替員工進行教育訓練可申請補助。「充電再出發」方案目前僅開放飯店單一事業體提出申請，但對很多中小型業者來說，沒有自辦課程、邀請講師的能力，若能由公會、協會出面，可減輕業者壓力。

其次，希望政府所推動的振興方案能實際導流旅客進到花蓮，若焦點模糊，很容易流於「振興國旅」，則能留在花蓮的經費就會少之又少。

此外，這幾年飯店耐震議題討論不曾中斷，但要飯店要做到耐震勢必要花大錢，而這部分政府目前皆未補貼。這不光是為了花蓮的旅館請命，還是為了民國89年之前就存在的建築物爭取機會，透過適當補貼提升建物安全。

目前花蓮有5%旅館飯店業者因硬體修繕，像是水塔、設備還在等待施工材料進來花蓮，呈現休館。張琄菡說明，雖然這次不是花蓮第一次遇到這麼大的地震，但相比6年前、206花蓮地震，這次地震對飯店業者硬體影響更大，有20%的業者在地震後一度停業，而2018年的大地震則不到10%。換言之，這次增加了二到三倍的業者，硬體設施因地震受到損害。

張琄菡表示，以過去經驗來看，如果再發生一次6.0級的地震勢必會延長旅客對花蓮復甦的信心，本來業者多預期暑假應有機會見到觀光客重回花蓮的曙光，但22日開始餘震不斷，業者擔心，整體影響時間將延長到四~五個月。

對於花蓮餘震不斷，在花蓮有花蓮館與太魯閣館的煙波飯店集團表示，希望政府可以因應現場營運狀況，如同疫情期間，提供相關培訓補助方案，並能提供旅客花蓮區域的住宿用餐等相關補助優惠。煙波也預計接下來會規劃與在地店家啟動合作，希望可以一同帶動振興花蓮當地市場與經濟。

遠雄海洋公園行銷總監鄧淳仁表示，遠雄海洋公園日前已公告休園至4月30日，但近兩日餘震不斷，造成很多本來已完成檢測的設備設施，又必須重新檢驗，內部也在商討是否將延遲復業時間，將以遊客安全為最大考量。

鄧淳仁表示，花蓮是目的型旅遊的區域，遊客來花蓮看的是整個花蓮的氛圍，因此希望政府提供業者的協助，應以整個花蓮旅遊為面向，而不是侷限在飯店、樂園或是餐飲。期待能藉由政府的支持，看到整體花蓮旅遊信心的恢復。尤其是太魯閣，占了花蓮30%旅遊人次，會是信心指標。業者也都在思索如何透過結盟壯大力量，以利當地觀光產業盡速恢復生機。

另旅行社業者則表示，目前花蓮部分道路受地震影響暫時封閉，待道路修繕完畢，及未來政府振興方案的激勵，在兼顧安全與保障的前提下，預估約三個月後，觀光人潮將逐漸恢復。

可樂旅遊表示，地震造成房屋傾斜，且目前依舊餘震不斷，基於安全考量，至6月底前將暫停花蓮團體旅遊，盼交通部相關振興方案能夠儘早布達實施，共同度過花蓮觀光難關。

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