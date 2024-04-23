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花蓮地震且天氣不穩 秀林鄉強制撤村警消助安置80人

中央社／ 花蓮縣23日電
花蓮北區昨天降下大雨，釀台9丁線65.5ｋ土石流阻斷鐵路及和仁隧道北口道路災情。圖／公路局提供
花蓮北區昨天降下大雨，釀台9丁線65.5ｋ土石流阻斷鐵路及和仁隧道北口道路災情。圖／公路局提供

花蓮北區昨天降下大雨，釀台9丁線65.5ｋ土石流阻斷鐵路及和仁隧道北口道路災情，秀林鄉公所為保障和中、和仁部落民眾安全，實施預防性撤村，警消配合村長等協助安置80人。

花蓮自昨天下午起到今天接連發生數百次地震，秀林鄉公所開設應變中心，考量餘震及天氣不穩定，山區仍可能會有土石流及落石情況發生，為保障民眾安全，發布預防性撤村公告。

花蓮縣警察局新城分局表示，今天下午4時30分和平派出所員警及消防隊配合村長及村幹事前往和中社區實施強制撤村，協助村民前往和中、和平活動中心及和平國小安置中心，警方以巡邏車擴音器通知民眾配合撤離，共安置80人。

新城分局呼籲民眾，花蓮餘震不斷且天氣不穩定，勿前往山區，行經省道台9線蘇花公路及台8線中橫公路時，務必要特別注意路況與交通資訊，面對未來可能持續發生有感地震，應事先做好防震自保措施，以維護自身安全。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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