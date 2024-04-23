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花蓮市重慶市場牆面震倒擴大等災情 公所勘災應變

中央社／ 花蓮縣23日電
強震後的台灣花蓮重慶市場。 中新社
強震後的台灣花蓮重慶市場。 中新社

花蓮昨晚至今天上午連續發生數百次地震，花蓮市最大公有零售市場「重慶市場」，今天凌晨因地震牆面倒塌擴大與地下水管破裂，以及國福大橋基座脫離等災情，市公所啟動應變機制修復。

花蓮市「重慶市場」在今天凌晨地震後，再度發生牆面倒塌，以及地下水管破裂等情形。市場所長邱信都表示，0403強震後，重慶市場中庭牆面發生倒塌，不料這次餘震中讓倒塌規模又再擴大，目前已針對水管破裂部分完成搶修，後續將先改善有安全疑慮部分，也會設置臨時攤集場，避免影響攤商做生意。

市長魏嘉彥除在第一時間前往統帥大樓、富凱飯店2棟傾倒大樓勘災外，並陸續前往國福大橋、撒固兒部落聚會所及重慶市場等處勘察，確認各橋梁皆無損傷結構，須修繕部分，公所建設課將安排廠商盡速完成改善。

針對國福大橋東端橋頭處原住民風的裝置藝術被震歪斜、基座與橋面脫離，以及國福社區聚會所旁撒奇萊雅族祖訓2座巨石倒塌狀況，魏嘉彥表示，國福大橋橋頭裝置藝術在0403地震已受損，昨晚震後似乎更加歪斜，經工程人員勘察，確認無影響通行安全之虞，建設課將派員前往檢修，倒塌巨石也會安排吊車吊起，回復原貌。

魏嘉彥指出，面對地震天災，市公所隨時啟動應變機制，全力保障市民安全；他同時呼籲市民保持冷靜，做好應對準備，共同度過這段不安時刻，若有發現任何災情也可即時通報市公所，希望在公所及市民共同努力下，花蓮能夠從這場地震中逐步恢復，重整家園。

強震後的花蓮重慶市場。 中新社
強震後的花蓮重慶市場。 中新社

0403花蓮大地震 花蓮強震

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