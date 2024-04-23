遠傳送愛到花蓮！成立花蓮特產免運專區 支援東華教學

花蓮震災後，餘震仍不斷，遠傳（4904）表示，除第一時間在當地成立「關懷服務站」提供協助，也隨即啟動送愛到花蓮關懷計畫，包含旗下遠傳friDay購物宣布推出「送愛到花蓮」購物專區，全區免運費，商家免上架費、免成交費，災後建築物被判定為紅單遠傳大寬頻用戶，提供３個月月租減免；因地震導致行動網路收訊障礙，依影響狀況提供月租費減免，並與「中華基督教救助協會」合作推出「591919」簡碼捐款；針對在震災中受創嚴重東華大學，遠傳除以資通訊核心能力協助校方建立遠距上課系統，也提供東華學生免費申請上網吃到飽專案，讓教學不中斷。

遠傳觀察，災後花蓮觀光產業急凍，在地商家生計也受影響，遠傳friDay購物即日起成立【送愛到花蓮】購物專區，專區內商家皆來自花蓮受災地區，邀請民眾慷慨解囊振興購物、買到真材實料的花蓮好物，不僅全區免運費，５月31日前上架商家也免上架費、免成交費，協助花蓮商家共度難關。遠傳上週也率先邀請受災商家到遠傳台北辦公室實體擺攤，員工也熱烈響應。

遠傳表示，遠傳friDay購物今年2月起就透過AI輔助商品上架，協助花蓮小農突破科技限制，輕鬆在網路開店，並設立【花蓮小農好物網】專區，已有逾50家商家加入，讓在地優秀農產品、伴手禮能突破地域限制，也減去通路層層利潤拆分，即日起該專區也同樣提供花蓮商家免上架費、免成交費措施。

此外，遠傳花蓮６間門市（花蓮中正、花蓮吉安、花蓮中山、吉安中華、花蓮玉里、花蓮中華門市）災後第一時間就主動成立「關懷服務站」至今，不限遠傳用戶都可到門市免費充電、撥打緊急電話，也可借用行動電源、備用手機、傳輸線等，也主動協助災區民眾解決通訊問題。

遠傳表示，與「中華基督教救助協會」合作，啟動「591919」簡碼捐款，透過遠傳門號手機撥前述簡碼，就可進行小額捐款，善款將用來幫助花蓮地震災戶的家具補助、原鄉部落水塔或電視重置補助、慰問金、急難救助金補助、受災食物包救助、心靈關懷等。

而為於花蓮的國立東華大學在本次震災受創嚴重，遠傳指出，除啟動員工捐款協助東華大學重建，也啟動「學習不中斷」專案，協助校方安裝遠距上課系統，若東華大學學生因震災影響返家或校外住宿需採遠距上課者，遠傳也宣布提供該校學生免費「易付卡90日上網吃到飽的方案」，申請期間從即日起至5月31日止，可憑東華學生證至全台遠傳直營門市申辦。

遠傳指出，響應友愛教育事務基金會募集二手電腦到花蓮災區中小學公益活動，將協助捐出電腦設備應急，幫助當地師生恢復正常教學。

遠傳表示，提供災區民眾月租費減免措施，如因地震導致行動網路收訊障礙，遠傳將依服務契約辦理，按實際受影響情形，提供月租費扣減，如有特殊情況依個案進行協助。另針對全台縣市政府災後建築物判定為紅單遠傳大寬頻用戶，遠傳也將提供 3個月月租費用減免，歡迎用戶持單申請。針對設籍花蓮以及帳單地址在花蓮的用戶，也暫緩帳單催收與延繳。

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