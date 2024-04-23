學者曝「921大地震」經驗法則：花蓮1年內還再有數次規模6強震

「花蓮未來恐有密集地震，政府要以最高規格防災！」針對花蓮近日地震不斷，學者汪中和受訪時則說，花蓮過去也有強震密集發生的狀況，且近年因氣候極端也會影響到地震頻率，更要以最高規格準備防災。因行政院長陳建仁已請消防署與國土署協助地方政府拆除危險建物，學者陳文山則認為花蓮1年內還會有數起規模6的地震。

23日凌晨強震 花蓮4建物倒塌

花蓮23日凌晨2時起接連強震，目前已有至少4棟建物倒塌，包括花蓮市富凱大飯店、統帥大樓、吉安鄉自強路一處兩層樓的廢棄工廠與壽豐鄉鹽寮村某民宅。縣府表示，前一波403地震的建物評估已完成，因應凌晨餘震不斷，將重新受理通報評估，先前評為黃單若想要複審，都可以再次申請評估。

行政院長陳建仁視察災害應變中心時表示，自22日起餘震不斷，考量民眾安全，花蓮縣政府23日停班停課，幸好目前僅建物損失而無人員傷亡；由於花蓮強震影響許多建物結構，請消防署和國土署成立專案小組，協助地方政府啟動危險建物評估機制和落實拆除措施，以免造成周邊二次傷害。

921經驗 還會有6以上餘震

對於0403花蓮地震的餘震狀況，台大地質系名譽教授陳文山分析指出，從921地震的經驗來看，地震完了以後，大概1年內有8起規模6的地震，而0403的主震規模與921地震相當，因此未來應該還會有規模6左右的地震，持續至少半年到1年。

前中研院地科所研究員汪中和受訪時也說，花東地區在1951年10~11月，地震接連不斷地發生，共有735個為有感地震、4個強烈地震(ML>7.0)，地震分佈由花蓮延伸到台東，長達一百多公里，同時引發米崙、玉里與池上等斷層的錯動，這是歷史的經驗，未來也可能重複發生。

全台防震 需以最高規格因應

他強調，目前氣候暖化嚴峻，地球從大氣、海洋、冰雪圈、到地殼，累積的熱能極為龐大，也使得地球的各項變化日趨激烈極端，地震的頻率與規模也會跟著升高。

汪中和指出，台灣不論是北部、東部或是西部地區，都需要嚴防強震侵襲，不能再受限過去的想法，要以最高的防災規格去做好防災的因應。因此他呼籲政府以中研院2015年發布的｢大地震災害策略建議書」所言，務必要做到｢老屋不倒、生命確保、機能不停」的目標。

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