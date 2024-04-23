影／403地震上百起餘震不斷 竹科未受影響

從22日起迄今，403大地震的有感餘震不斷。花蓮23日凌晨接連發生規模超過6的強震，北台灣有感，竹科甚至傳出晶圓廠警鈴大作，啟動人員疏散作業。竹科管理局局長王永壯今天表示，凌晨的有感地震新竹都在3級以下，對竹科沒有任何影響。

403花蓮縣東部近海發生規模7.2的大地震後，餘震的總數已突破千次。其中規模4以上的地震則是超過300次。22日傍晚開始，花蓮縣又接連出現頻繁餘震，規模最大的一次達到6.3，深度僅5.5公里，北台灣搖晃得十分有感。

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