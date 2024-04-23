花蓮地震2起規模6以上 日本政府：已有支援準備
花蓮縣從昨晚到今天地震不斷，其中在今天凌晨2時過後發生2起芮氏規模6以上的地震。日本內閣官房長官林芳正今天表示，日本政府已做好視需要提供支援準備。
日本TBS電視台報導，林芳正今天上午在例行記者會上說：「（台灣花蓮）4月3日才剛發生大地震，對此次地震造成的災情再次由衷表達慰問之意。日本政府也會持續做好視需要提供支援的準備。」
林芳正表示，目前未接獲日本人受災的資訊。
中央氣象署稍早的資訊指出，今天凌晨2時32分發生芮氏規模6.3地震，地震深度5.5公里，震央位於花蓮縣政府南南西方17.2公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣5弱。
而凌晨2時26分發生芮氏規模6地震，地震深度10公里，震央位於花蓮縣政府南方29.9公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣5弱。
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