全台餘震不斷！「地震包」準備好了嗎？盤點該帶啥、平常放哪、多久更新1次

花蓮4月3日發生規模7.2強震，迄今全台仍餘震不斷，民眾一夜難眠，因此如何自保逃命及整理緊急避難包等議題也引起不少討論。一起來看看地震包要準備些什麼、平常該放哪裡、多久更換一次！

地震包要準備什麼？

緊急糧食、水：準備約三天份食物（罐頭麵包、巧克力、餅乾等）、小瓶水（因小瓶水可分散帶，若不小心掉了還有剩下的可以備用）。

禦寒衣物、手套、雨衣：能準備防風防水的錫箔毯既能達到防寒效果，亦能減輕包裡負擔，若有小型睡袋也可以帶，手套是避免破碎物品傷害。

醫療用品、藥物：優碘、棉花棒、紗布等急救用品，還有口罩、乾洗手等。藥物方面，慢性病患者備妥常用藥物，一般人可準備有止痛、防蚊蟲、腸胃藥，以便利攜帶為主。

貴重物品：現金、證件影本（最好做裝袋防水，以免證件損壞），若有需要可供救難人員確認身分。

手電筒、電池、行動電源：避免遇到停電等情況，但要記得要檢查電池是否足夠，避免攜帶手動手電筒，避免費力。

其他：若有剩餘空間，可準備高分貝哨子、警報器、防災地圖等，以備不時之需。

圖／ 內政部消防署

地震包平常該放在哪裡？

內政部消防署表示，家中每一成員都應該準備符合自己需求的緊急避難包，並放在大門口或玄關附近等隨手可取得之處，可以的話與安全帽放一起，以最快速度拿取。

地震包要多久更新一次？

內政部消防署表示，避難包內的必需品至少每半年要檢查更新1次。食物和藥品等等有效期問題，充電電池也有放電問題，因此要定期去檢查保存期限。此外，地震包內的東西並非只能放在那裡不能使用，可把它當成暫時存放的儲藏區，內容物可以隨時替換使用，只要確保物資足夠即可。

台南市消防局災管科科員王靖閔表示，避難包不宜過重，逃生時記得穿鞋，也可戴上安全帽。日本NHK也提醒，防災避難包最重要的就是能迅速拿取，內容物要盡量簡便，維持在男性15公斤、女性10公斤左右。

圖／ 內政部消防署

商品推薦