一整夜搖不停！「地震監測頻道」湧13萬人收看 網哀號：沒辦法睡

花蓮昨（22）日起地震不斷，今（23日）凌晨更有2次規模逾6，可說一路搖到早上，許多花蓮人哀號「整夜沒睡」，不少民眾被震到睡不著，打開YouTube頻道「台灣地震監視」觀測地震最新消息，線上人數一度飆至13萬人。

YouTube頻道「台灣地震監視」自2017年10月25日起直播至今，剪輯實測規模至少5.0、且最大震度4級以上，或發生在人口稠密區等狀況的地震影片。

昨日晚間22時11分發生規模5.9地震，瞬間吸引超過13萬人湧入「台灣地震監視」在線觀測。今天凌晨2時26分及2時32分，連續兩起規模各為6、6.3的極淺層地震，全台皆有感，將許多民眾從睡夢中搖醒，即便是凌晨時分，也一度超過9萬人在線觀看。

自凌晨至今早搖晃不斷，超過100起餘震讓不少人花蓮人整夜驚魂未定，相繼留言：「整晚都沒睡」、「眼睛閉上就開始搖」、「早上上班怎麼辦」、「晚上根本不用睡了」、「跟居住在花蓮的每位說聲辛苦了，都沒辦法睡」。

今早9時45分及10時21分兩起規模5.4地震，震度達5級，台北也十分有感，持續至10時30分，仍有高達6萬人即時收看地震監視頻道，持續關注地震消息。

根據氣象署地震測報中心統計，自4月3日7.2強震後，截至23日早上10時30分，已發生1195起餘震，其中顯著有感地震302個、小區域地震900個，規模5至6多達60次。

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