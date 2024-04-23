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專家示警嚴防「海溝巨型地震」 曝可怕3特性：台北恐搖3分鐘

聯合新聞網／ 綜合報導
今天（4/23）凌晨發生連2起規模6以上地震，全台有感。圖／氣象署提供
今天（4/23）凌晨發生連2起規模6以上地震，全台有感。圖／氣象署提供

4月3日花蓮發生規模7.2強震，迄今仍餘震不斷。昨（22）日發生多起地震，今日凌晨更連續發生兩起規模6以上地震。對此，中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，近日的頻率跳動的確有點異常，需要更長時間的觀察。而日前他也曾提醒「東部外海要留意海溝型地震」，他分析，若發生海溝巨型地震，搖晃程度可能更大、更久，台北大樓恐怕會倒得很徹底。

李錫堤昨晚在臉書發文指出，海溝巨型地震的可怕之處有三點，包括「搖很久」、「搖很大」及「大樓會倒得很徹底」。他說明，403地震台北搖了1分鐘，921地震台北搖了1.5分鐘，但海溝巨型地震可能會搖到3分鐘之久，「搖1～2分鐘的地震中受損的房子，搖到3分鐘可能就倒掉了。」

李錫堤解釋，海溝巨型地震之所以會搖很大，是因爲此類型地震的低頻波（0.5～1.0Hz）很豐富，會讓盆地的軟弱土層起很大的反應，造成振幅加大，也會使10多層的大樓跟著反應而擴大水平振動的幅度，向前後左右擺動的幅度會比403地震及921地震擺動幅度大得多。

至於海溝巨型地震房屋倒塌程度，李錫堤分析，按照1985年墨西哥大地震的經驗，一個震央400公里外的海溝巨型地震，使墨西哥首都約有3分之1的房子受到破壞，且許多大樓各樓層柱子全斷，各樓板疊成三明治狀，死傷慘重。因此他建議，「我們要及早準備，以減少災損」。

不過，李錫堤也補充，台灣在921地震後更新耐震設計規範，而在台北盆地規定的設計反應譜，是足以涵蓋海溝巨型地震的，若房屋有依照新的耐震設計規範做結構動力分析暨設計，並有送結構外審合格者，應可抵擋海溝巨型地震的衝擊。

0403花蓮大地震 花蓮強震 餘震

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