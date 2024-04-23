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地震後新北雙和天空傳巨響 民眾驚「航線被震歪」？機上乘客曝真相
全台地震及餘震不斷，中央氣象署統計，今天凌晨截至上午6點總計已有83起地震，其中，規模6以上共2起、規模5到6也有10起，不少人一夜難眠。有網友半夜發文指出，睡夢中感受到地震，選擇直接逃出家門，卻發現天空傳來很大的聲音，不少鄉民紛紛留言表示「我也有聽到欸」。
原PO在PTT寫道，半夜遇到連續地震，嚇得不敢待在家裡，只好跑出門避難，邊淋雨邊看漫畫。突然聽到天空發出很大的聲音，原PO抬頭一看發現有飛機飛過，於是發文詢問網友「本宅住新北雙和，飛機也被震歪航線了嗎？」
貼文一出，許多網友留言回應「板橋也有看到」、「中和有聽到」、「永安市場+1」、「台北有聽到」、「中和有聽到」、「土城也有聽到」、「中正區有聽到」、「有聽到，還以為是雷聲」、「不太像民航機的聲音」、「空軍戰機例行任務吧」。
有網友比對時間後，解釋說半夜飛過雙北上空的其實是一架長榮航空BR715，「BR715飛過去」、「EVA715」。有機上乘客回應，「本人正在BR715上，已經因為北京大雷雨延誤四小時，剛剛才掠過台北市降落」。
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