快訊

科技股反彈+中東局勢緩和 道指漲逾250點 史指那指中止6連跌

一夜83震！氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

花蓮整夜搖不停居民一夜未眠 縣府急宣布停班停課

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布今天停班停課。記者王思慧／攝影
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布今天停班停課。記者王思慧／攝影

花蓮從昨天開始，一整個晚上地震搖不停，許多居民一夜未眠，縣府稍早緊急宣布今天停班停課。縣府指出，因應本縣地震不斷發生，從現在起停班停課。

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

花蓮秀林鄉多處土石流 和平村及大天祥4/23停班停課

花蓮凌晨連兩起地震 統帥、富凱兩大樓傾斜倒塌

國家警報響！花蓮凌晨地牛連續翻身 規模6.0及6.3 最大震度5弱

花蓮地震台北明顯搖晃 北捷慢速行駛巡軌

相關新聞

一夜83震！氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

今天凌晨截至上午6點已發生83起地震，不少人整晚頻被震醒，其中最大兩起分別為規模6.3及6.0，也是4月3日後再度迎來的...

花蓮凌晨連兩起地震 統帥、富凱兩大樓傾斜倒塌

今天凌晨花蓮連續兩起規模6的地震，花蓮搖晃劇烈，有兩棟樓受到影響，分別是403地震就列為紅單的統帥大樓倒塌，另一棟富凱飯店也傾斜。初步確認目前兩棟樓內都沒有人。

花蓮整夜搖不停居民一夜未眠 縣府急宣布停班停課

花蓮從昨天開始，一整個晚上地震搖不停，許多居民一夜未眠，縣府稍早緊急宣布今天停班停課。縣府指出，因應本縣地震不斷發生，從...

花蓮市富凱大飯店傾斜12度 將填土支撐優先拆除

花蓮23日凌晨2時26分發生規模6地震，花蓮市震度達到5弱，後續大小餘震不斷，市區中山路、公正街上的富凱大飯店受災傾斜約...

花蓮清晨兩起規模5.7以上地震 最大震度5強

根據中央氣象署最新資訊，今天凌晨4時49分發生芮氏規模5.9地震，地震深度10公里，震央位於花蓮縣政府南方30.0公里（...

影／花蓮統帥、富凱倒塌 縣長徐榛蔚緊急趕赴現場

花蓮今天凌晨接連地震，搖晃劇烈，花蓮縣政府目前掌握統帥、富凱兩大樓傾斜倒塌。花蓮縣長徐榛蔚緊急趕赴富凱飯店倒塌現場，指示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。