聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮清晨兩起規模5.7以上地震 最大震度5強
根據中央氣象署最新資訊，今天凌晨4時49分發生芮氏規模5.9地震，地震深度10公里，震央位於花蓮縣政府南方30.0公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣4級。
中央氣象署的資訊還指出，今晨4時52分發生芮氏規模5.3地震，地震深度1.6公里，震央位於花蓮縣政府南南西方23.4公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣4級。
花蓮縣從昨天晚間至今天凌晨已出現多起地震，中央氣象署資訊指出，其中最大的芮氏規模6.3地震發生於今天凌晨2時32分，地震深度5.5公里，最大震度花蓮縣5弱。
花蓮縣政府建設處長鄧子榆稍早接受媒體聯訪說，今天地震後，目前得知花蓮市的富凱大樓及統帥大樓傾斜倒塌，富凱大樓未被張貼紅黃單，是停業中的飯店，統帥大樓已排拆，無人在內。
【中央社台北23日電】
根據中央氣象署最新資訊，今天清晨5時31分發生芮氏規模5.7地震，地震深度8.1公里，震央位於花蓮縣政府南南西方16.7公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣5強。
花蓮縣從昨晚至今晨已出現多起地震，中央氣象署資訊指出，其中芮氏規模最大的6.3地震發生於今天凌晨2時32分，地震深度5.5公里，最大震度花蓮縣5弱。
今天凌晨2時26分也發生芮氏規模6地震，地震深度10公里，震央位於花蓮縣政府南方29.9公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣5弱。
▶▶▶花蓮大地震延伸閱讀
▪嘉義4月已9震非常罕見 專家：不排除大地震前兆、高鐵要留意
▪花蓮強震整理包／釀17死、餘震破800次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看
▪保命必看！地震來時怎逃？躲哪最好？揭各種情境「逃生避難原則」
▪災損怎辦？ 9大稅捐減免方法一次看 綜所稅申請有2關鍵
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言