花蓮凌晨連兩起地震 統帥、富凱兩大樓傾斜倒塌

今天凌晨花蓮連續兩起規模6的地震，花蓮搖晃劇烈，有兩棟樓受到影響，分別是403地震就列為紅單的統帥大樓倒塌，另一棟富凱飯店也傾斜。初步確認目前兩棟樓內都沒有人。

富凱飯店傾斜。記者王燕華／攝影

富凱飯店傾斜。記者王燕華／攝影

「統帥大樓」震損畫面。圖／花蓮縣消防局提供

地震發生後，對面鋼管紅茶三樓的住戶80幾歲阿嬤嚇到送醫。 中山路富凱大飯店對面鋼管紅茶樓上住戶受驚嚇送醫。

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