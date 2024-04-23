國家警報響！花蓮凌晨地牛連續翻身 規模6.0及6.3 最大震度5弱

中央氣象署發布第266號顯著有感 地震 報告，今天凌晨2時26分，在花蓮縣政府南方29.9公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模6.0地震，地震深度10公里。2時32分再發生更大地震，中心在花蓮縣政府南南西方17.2公里，位於壽豐鄉，發生芮氏規模6.3地震，地震深度5.5公里。

2時26分地震各地最大震度級：花蓮縣地區5弱，南投縣地區、宜蘭縣地區4級、臺東縣地區、臺中市地區、嘉義縣地區、雲林縣地區、桃園市地區、彰化縣地區、新竹縣地區、台北市地區、新北市地區3級。苗栗縣地區、嘉義市地區、高雄市地區、台南市地區、新竹市地區、屏東縣地區2級。

中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

2時32分地震各地最大震度級：花蓮縣地區5弱，臺中市地區、宜蘭縣地區、南投縣地區、苗栗縣地區、桃園市地區、雲林縣地區、新竹縣地區、嘉義縣地區、彰化縣地區、新竹市地區、嘉義市地區、新北市地區、臺北市地區3級，台東縣地區、台南市地區、基隆市地區、高雄市地區、屏東縣地區2級。

記者胡瑞玲／即時報導

整個晚上震不停！根據中央氣象署發布第266號顯著有感地震報告，今天凌晨2時26分在花蓮縣政府南方 29.9 公里 ，位於台灣東部海域，發生規模6地震，地震深度10公里。本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：花蓮縣。

繼26分後，02:32左右花蓮地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：台北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東。

富凱飯店傾斜。記者王燕華／攝影

記者王燕華、王思慧／即時報導

今天凌晨花蓮連續兩起規模6的地震，花蓮搖晃劇烈，有兩棟樓受到影響，分別是403地震就列為紅單的統帥大樓倒塌，另一棟富凱飯店也傾斜。初步確認目前兩棟樓內都沒有人。

花蓮統帥大樓被震垮。記者王思慧／攝影

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