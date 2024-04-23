花蓮403地震餘震 1日逾60起

昨下午5時8分，花蓮縣政府南南西方、花蓮壽豐鄉發生芮氏規模5.5、深度僅10公里的極淺層地震，截至昨晚10時多，已發生逾60起地震，其中11起芮氏規模5以上，晚間10時11分甚至出現規模5.9地震，為昨天最大地震。民眾擔心狀況異常，中央氣象署表示，這些地震都是0403花蓮地震的餘震，專家也稱因花蓮地震規模達7.2，餘震持續時間會相當長。

餘震不斷及暴雨影響，昨天下午2時41分，台鐵和仁到崇德間發生土石流，造成雙線不通。台鐵公司表示，後續如未再發生暴雨或地震影響，預計東正線土石可於今天零時清除完畢，後續檢查無虞，和仁至崇德間預計今首班車恢復東線單線雙向行駛，中午12時前恢復雙線通車。

426車次EMU 3000型自強號昨下午2時40分通過土石流區域時，軌道內已有泥流現象，落石告警同時響起，司機員緊急將列車停在和仁隧道內，未釀成傷亡，後改以時速30公里慢行至花蓮站後，更換列車續行。台9線至少有4處坍方，公路局也趁雨勢稍緩，昨晚搶通，實施夜間預警性封閉道路。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，花蓮地震的主震及餘震已發生逾900起，規模7.2地震，需透過餘震釋放能量，釋放區域會在地震空白區；應力調整後，在較少或尚未發生地震處發生餘震，仍會有規模4或5的地震。

台大地質系教授吳逸民表示，25年前的921大地震，規模7.3，餘震就持續將近1年；因一開始餘震序列都會比較靠近斷層破裂的地方，之後震央便會轉往其他區域；即使餘震序列遞減，還是會有較大餘震出現，是岩層應力在進行調整，屬正常現象。

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