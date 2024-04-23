聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮403地震餘震 1日逾60起

聯合報／ 記者胡瑞玲李柏澔董俞佳王思慧／連線報導
台鐵花蓮和仁站至崇德站間土石崩落，雙線中斷，北迴線一度無法通行。圖／民眾提供
台鐵花蓮和仁站至崇德站間土石崩落，雙線中斷，北迴線一度無法通行。圖／民眾提供

昨下午5時8分，花蓮縣政府南南西方、花蓮壽豐鄉發生芮氏規模5.5、深度僅10公里的極淺層地震，截至昨晚10時多，已發生逾60起地震，其中11起芮氏規模5以上，晚間10時11分甚至出現規模5.9地震，為昨天最大地震。民眾擔心狀況異常，中央氣象署表示，這些地震都是0403花蓮地震的餘震，專家也稱因花蓮地震規模達7.2，餘震持續時間會相當長。

餘震不斷及暴雨影響，昨天下午2時41分，台鐵和仁到崇德間發生土石流，造成雙線不通。台鐵公司表示，後續如未再發生暴雨或地震影響，預計東正線土石可於今天零時清除完畢，後續檢查無虞，和仁至崇德間預計今首班車恢復東線單線雙向行駛，中午12時前恢復雙線通車。

426車次EMU 3000型自強號昨下午2時40分通過土石流區域時，軌道內已有泥流現象，落石告警同時響起，司機員緊急將列車停在和仁隧道內，未釀成傷亡，後改以時速30公里慢行至花蓮站後，更換列車續行。台9線至少有4處坍方，公路局也趁雨勢稍緩，昨晚搶通，實施夜間預警性封閉道路。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，花蓮地震的主震及餘震已發生逾900起，規模7.2地震，需透過餘震釋放能量，釋放區域會在地震空白區；應力調整後，在較少或尚未發生地震處發生餘震，仍會有規模4或5的地震。

台大地質系教授吳逸民表示，25年前的921大地震，規模7.3，餘震就持續將近1年；因一開始餘震序列都會比較靠近斷層破裂的地方，之後震央便會轉往其他區域；即使餘震序列遞減，還是會有較大餘震出現，是岩層應力在進行調整，屬正常現象。

0403花蓮大地震 台鐵 土石流 花蓮強震 餘震

延伸閱讀

花蓮壽豐下午震到晚上 累計64起

台鐵和仁-崇德中斷 預計23日中午前雙線通車

花蓮地震台北明顯搖晃 北捷慢速行駛巡軌

花蓮強震發生逾半月 新竹市十八尖山涼亭毀損仍待修

相關新聞

花蓮403地震餘震 1日逾60起

昨下午5時8分，花蓮縣政府南南西方、花蓮壽豐鄉發生芮氏規模5.5、深度僅10公里的極淺層地震，截至昨晚10時多，已發生逾...

強震爆管再+1…宜蘭礁溪大塭養殖區 養殖戶損失上百萬

宜蘭礁溪鄉大塭養殖區因地震搖晃拉扯，引發海水管線爆管，造成養殖戶損失慘重，8處受損區上周原來修好，通水後又發現另外一處爆...

花蓮震損首棟 山海觀大樓將採耐震補強修復

花蓮吉安鄉山海觀大樓因強震外牆龜裂、磁磚剝落，被貼上紅單，經結構技師評估，可免於被拆除命運。由管委會辦理住戶投票，有74...

竹市十八尖山涼亭震損半月才修 綠營抨擊

新竹市十八尖山是市民踏青著名景點，0403花蓮地震中涼亭毀損，新竹市副市長邱臣遠昨視察，要求相關單位加速修復，遭綠營民代...

晚間規模5.9地震8縣市國家警報響 0403至今餘震破千起

根據中央氣象署最新資訊，今晚10時11分發生規模5.9地震，地震深度8.6公里，震央位於花蓮縣政府南南西方26.5公里（...

地牛深夜翻身！22:11花蓮規模5.9地震 8縣市國家級警報響

花蓮壽豐今天下午5時許發生連續多起地震，餘震現仍持續中。中央氣象署今晚間發布第248號顯著有感地震報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。