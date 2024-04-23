花蓮403地震餘震 1日逾60起
昨下午5時8分，花蓮縣政府南南西方、花蓮壽豐鄉發生芮氏規模5.5、深度僅10公里的極淺層地震，截至昨晚10時多，已發生逾60起地震，其中11起芮氏規模5以上，晚間10時11分甚至出現規模5.9地震，為昨天最大地震。民眾擔心狀況異常，中央氣象署表示，這些地震都是0403花蓮地震的餘震，專家也稱因花蓮地震規模達7.2，餘震持續時間會相當長。
餘震不斷及暴雨影響，昨天下午2時41分，台鐵和仁到崇德間發生土石流，造成雙線不通。台鐵公司表示，後續如未再發生暴雨或地震影響，預計東正線土石可於今天零時清除完畢，後續檢查無虞，和仁至崇德間預計今首班車恢復東線單線雙向行駛，中午12時前恢復雙線通車。
426車次EMU 3000型自強號昨下午2時40分通過土石流區域時，軌道內已有泥流現象，落石告警同時響起，司機員緊急將列車停在和仁隧道內，未釀成傷亡，後改以時速30公里慢行至花蓮站後，更換列車續行。台9線至少有4處坍方，公路局也趁雨勢稍緩，昨晚搶通，實施夜間預警性封閉道路。
中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，花蓮地震的主震及餘震已發生逾900起，規模7.2地震，需透過餘震釋放能量，釋放區域會在地震空白區；應力調整後，在較少或尚未發生地震處發生餘震，仍會有規模4或5的地震。
台大地質系教授吳逸民表示，25年前的921大地震，規模7.3，餘震就持續將近1年；因一開始餘震序列都會比較靠近斷層破裂的地方，之後震央便會轉往其他區域；即使餘震序列遞減，還是會有較大餘震出現，是岩層應力在進行調整，屬正常現象。
▪嘉義4月已9震非常罕見 專家：不排除大地震前兆、高鐵要留意
▪花蓮強震整理包／釀17死、餘震破800次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看
▪保命必看！地震來時怎逃？躲哪最好？揭各種情境「逃生避難原則」
▪災損怎辦？ 9大稅捐減免方法一次看 綜所稅申請有2關鍵
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言