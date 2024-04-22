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國家級警報！0時35分花蓮近海規模5.3地震 最大震度4級

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國家級警報！0時35分花蓮近海規模5.3地震 最大震度4級

聯合新聞網／ 綜合報導
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第214號顯著有感地震報告，今天凌晨零時35分，在花蓮縣政府北北東方24.1公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模5.3地震，地震深度23.1公里。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度4級、宜蘭縣地區最大震度4級、南投縣地區最大震度3級、台中市最大震度3級、彰化縣地區最大震度3級、桃園市地區最大震度2級、新竹縣地區最大震度2級、新北市地區最大震度2級、苗栗縣地區最大震度2級、台東縣地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、嘉義縣地區最大震度2級、台南市地區最大震度2級、嘉義市地區最大震度2級、台北市地區最大震度1級、基隆市地區最大震度1級、新竹市地區最大震度1級、高雄市地區最大震度1級。

本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：花蓮縣。

地震 氣象署

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