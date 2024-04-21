聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮木瓜溪震出堰塞湖 積水量約226個泳池

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
林業及自然保育署花蓮分署監測，本月3日強震過後，花蓮木瓜溪上游出現面積約5.6公頃的堰塞湖。圖／花蓮分署提供
林業及自然保育署花蓮分署監測，本月3日強震過後，花蓮木瓜溪上游出現面積約5.6公頃的堰塞湖。圖／花蓮分署提供

農業部林保署花蓮分署在這次花蓮地震後發現，花蓮秀林鄉木瓜溪上游因邊坡崩塌，形成約5.6公頃的堰塞湖，已成立應變小組，初步評估不會對下游的銅門、榕樹聚落有立即危險，但較直接影響下游河道行水區，提醒民眾暫時勿入溪床。

花蓮分署表示，木瓜溪上游堰塞湖，湖面約5.6公頃、壩高約30公尺、迴水長度約700公尺，蓄積水量43萬立方公尺，約226個標準游泳池的水量，立刻成立應變小組並啟動防災應變機制。

經評估，堰塞湖距下游台電木瓜壩約5公里、台電瀧澗電廠約6.8公里；再計算與下游聚落的距離，與銅門村相距15公里。花蓮分署表示，預估只要沒有大量降雨，對村落、水壩和電廠應無太大影響，但仍提醒三方留意緊急狀況應變， 日後再看是否可自然溢流解決，或要透過爆破等方式處理。

花蓮分署表示，若堰塞湖潰堤，蓄積水量沖往下游，依銅門聚落河道平均寬度約150公尺計算，水位抬升約53公分，榕樹社區河道平均寬度約400公尺，水位抬升約20公分，因聚落高程距河床高程尚有10到20多公尺高差，且部落距離堰塞湖有一段距離，估計不致對下游聚落造成立即危險，但對可能直接衝擊下游河道行水區範圍內活動的民眾，呼籲暫時不要進入溪床。

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

花蓮強震板中體育館天花板受損 校方：修繕完畢

花蓮強震後木瓜溪上游現堰塞湖 林保花蓮分署揭潰堤後果

高市佛教會舉辦浴佛大典 為花蓮強震受災者祈福

以暴制暴？花蓮19歲男護母持鎮暴槍對繼父開5槍 逃2小時後投案

相關新聞

花蓮木瓜溪震出堰塞湖 積水量約226個泳池

農業部林保署花蓮分署在這次花蓮地震後發現，花蓮秀林鄉木瓜溪上游因邊坡崩塌，形成約5.6公頃的堰塞湖，已成立應變小組，初步...

花蓮強震17死 縣府研議每名發1千萬慰問金

花蓮縣府與賑災基金會討論震災後重建及補助事宜，縣府建議每名罹難者發放1千萬元慰問金，比前年918地震暴增1倍，是921大...

花蓮強震後木瓜溪上游現堰塞湖 林保花蓮分署揭潰堤後果

林業及自然保育署花蓮分署在地震後持續追蹤，發現花蓮秀林鄉木瓜溪上游因邊坡崩塌，形成面積約5.6公頃的堰塞湖，已成立應變小...

0403花蓮地震釀17死 縣府爭取罹難者每人1000萬元慰問金

花蓮發生0403大地震，縣府昨與賑災基金會討論重建及補助事宜，討論災害慰問金發放、災民生活扶助、中繼屋興建等。會中縣府提...

天王星拆除撿出近百件私人物品 專區招領已發還35件

遭強震震倒的花蓮天王星大樓，歷經10多天拆除，日前完成，過程清出90多件住戶私人物品，包括相冊、電子產品，錢包、證件等，...

花蓮地震 日本環球影城捐500萬日圓助災區

日本環球影城（USJ）昨天宣布，將捐款500萬日圓幫助花蓮地震災區。另外，日本雅虎網路募捐上所開設的「2024年台灣地震...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。