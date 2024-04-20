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花蓮強震板中體育館天花板受損 校方：修繕完畢

中央社／ 新北20日電

新北市12年國教適性入學宣導因板橋高中體育館天花板整修，考量安全改至板橋國小舉行。板中校長賴春錦今天晚間說，3日花蓮強震釀體育館天花板受損，傍晚修繕完畢，安全無虞。

新北市教育局表示，配合即將到來的5月國中教育會考，今天在板橋國小辦理「促進家長參與學校推動12年國民基本教育計畫」適性入學宣導，提供學生及家長諮詢與說明。

教育局指出，賴春錦應邀在會中說明免試入學管道，盼藉由資深校長的專業說明，引導學生進一步省思，鼓勵依興趣、性向及能力選擇合適學校，也瞭解升學進路、課程發展及學習歷程檔案。

這項活動原預計在板橋高中舉行，新北市教育局中等教育科長吳佳珊今天晚間回應中央社記者詢問表示，因為板橋高中體育館天花板整修中，考量安全才改至板橋國小。

賴春錦晚間接受媒體電訪時表示，學校體育館天花板是在3日花蓮強震時受損，位於舞台上方邊緣的局部輕鋼架有搖晃、歪斜、受損墜落之虞。

她說，事發當時即封閉危險之虞的部分區域，以維護學生安全，同時連同其它廁所磁磚龜裂或校園受損等報請修繕。因應廠商排定工期且顧及說明會參與者安全，才暫時無法出借場地。

賴春錦指出，今天傍晚已將天花板修繕施工完畢，也不影響往後學生上課安全，家長不必擔憂。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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