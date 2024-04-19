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經濟部：花蓮強震房屋毀損受災戶 免繳3至6月水電費

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部19日表示，針對4月3日花蓮強震，台水及台電提出水電費減免措施，以協助受災戶復原重建。

經濟部指出，台水及台電公司已完成研擬水電費減免措施，並經提報行政院已於4月18日災後復原重建會議確認，其主要減免事項，包括針對房屋毀損不堪居住之受災戶(低壓用戶)，免予計收2024年3月至6月之水電費，並針對災損嚴重之石材廠商，免予計收半年(2024年5月至10月)的基本水費及電費。

此外，台水及台電公司也提供前述受災戶「當期水費或已寄送之電費帳單免收遲延費」、「水電費未繳暫緩執行催繳及停水電作業」、「停用後申請復水或復電，免收復水費或復電費」、「收容中心因收容受災戶致增加水電費部份免予計收」以及其他多項減免措施，以期降低受災戶水電費用負擔，協助受災戶復原重建。

台電進一步表示，受災戶於2024年8月底前若提出暫停全部用電申請，或台電公司主動終止供電契約，於受災日至申請日之用電期間，不收底度費或基本電費，受災戶如於二年內申請復電，也不收復電費及新建長度設置費。受災戶如於原地自行重建房屋者，於2026年4月底前不收線路設置費。

台水則指出，避免地震後發生漏水未察覺，台水官網提供「定期檢查用水設備輕鬆預防漏水」(https://www.water.gov.tw/checkleak/taiwanwater-1.html)，建議用戶檢查家中用水設備，並觀察家中水表在未用水狀態下，水表指針是否仍持續轉動，如有持續轉動現象，應洽合格水電商查尋家中漏水點，以避免水費突增及水資源的浪費。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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